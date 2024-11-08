Приуныл даже «валдайский зал» Александр Невзоров

8.11.2024, 12:54

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Но оживились изготовлении саванов в России.

«Валдайский форум» - это мероприятие на котором озвучиваются глобальные бредни президента РФ.

Зачем Путин опять решил выступать - не понятно. Никакого дефицита бреда сейчас в России не наблюдается.

Тем не менее русский фюрер, с улыбочкой торжествующего Чикатило - толкнул речь.

Ничего нового он не сказал, а смысл его риторики опять свелся к тому, что

«пока я жив, кошмар будет продолжаться. Во имя моих бредовых идей будут убиты миллионы.

Все вокруг сволочи, а я восхитителен и во всем прав. Все будет так, как я хочу, а хочу я войну, горе и катастрофы.

Я убью столько людей, сколько захочу. Никакой Трамп мне помешать не сможет.

Если вы надеялись на то, что за три года я поумнел - то это пустые, вздорные надежды».

Если очистить путинские репризы от деклараций, виляния и многословия - то смысл сказанного именно таков.

Приуныл даже «валдайский зал».

Впрочем, сегодня Путину опять удалось поднять настроение производителям протезов рук и ног, а так же портняжкам, которые специализируются на изготовлении саванов.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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