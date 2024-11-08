В IT-деревне под Минском продается «умный» дом 7 8.11.2024, 13:34

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Сколько за него просят?

Этот дом находится в 15 минутах от Минска, в IT-деревне между Курганом Славы и Прилепским заказником. Расположение у него отличное, но это только одно из достоинств: он новый, со свежим стильным ремонтом, мебелью и сантехникой, пишет realt.by.

А еще он оснащен самым современным инженерным оборудованием, которым управляет «Умный дом». Интересно, сколько за него просят?

Деревня Сосновая расположена недалеко от Кургана Славы. В 100 метрах от дома находится ландшафтный заказник. Улицы асфальтированные, ночью освещаются, застройка современная. В Минск легко добраться и без машины — остановка маршрутки автобуса на соседней улице.

Дом построен по современному архитектурному проекту, удачно используя особенности рельефа участка. Крыша плоская, имеет несколько разновысоких уровней. На ней, кстати, можно обустроить дополнительную террасу — благодаря тому, что участок на возвышенности, с нее открываются самые живописные виды. В состав строения входит гараж.

Стоит отметить, что дом построен не из блоков, а по каркасной технологии. И энергоэффективной — здание в утеплении не нуждается.

На первом этаже находятся кухня с гостиной, кабинет, гардеробная, кладовка, два санузла, гараж со смотровой ямой, топочная, холл.

Благодаря заложенному в конструкцию дома дымоходу имеется возможность установки камина в гостиной.

На втором этаже 3 спальни и два санузла.

Напольное покрытие — плитка, ламинат, паркетная доска. Стены и потолки покрашены.

Вода из собственная глубинная скважина, канализация местная. Подведен высокоскоростной оптоволоконный интернет.

Дом отапливается газовым котлом Viessmann (на первом этаже водяной тёплый пол, на втором — радиаторы). Все системы управляются системой «Умный дом».

За этот дом просят 210 000 долларов.

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