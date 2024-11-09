Первые болельщики из Израиля, пережившие нападение в Амстердаме, вернулись домой 9.11.2024, 11:03

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Самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

В израильском аэропорту Бен-Гурион сел первый самолет, доставивший домой из Амстердама футбольных болельщиков, которым накануне пришлось пережить серию антисемитских нападений. Чтобы доставить домой остальных болельщиков, авиакомпания El Al отправит еще шесть бортов, передает Би-Би-Си.

Вспышка насилия, которую израильские и голландские официальные лица осудили как проявление антисемитизма, последовала за прошедшим в столице Нидерландов матчем Лиги Европы между амстердамским клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби», окончившимся разгромной (5:0) победой хозяев.

Несмотря на в целом дружелюбную атмосферу на стадионе и присутствие полиции, по окончании игры местные болельщики начали выслеживать и нападать на болельщиков израильского клуба.

В результате по меньшей мере пятерых израильтян пришлось госпитализировать с различного рода травмами.

What you are seeing in Amsterdam tonight is a pogrom. Imported islamic thugs are hunting Jews in the streets.



It's not 1934, it's 2024.



Europe opened its doors to the dregs of the world and allowed this to happen.



https://t.co/EB8GQRphnL — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) November 8, 2024

Мэр Амстердама Фемке Халсема упомянула, что нападавшие объединились в «банды на скутерах», совершающие «безобразные нападения», избивая израильских болельщиков толпой.

Полиция отчиталась о задержании в общей сложности 62 участников погромов.

«Я очень надеюсь, что больше никогда не увижу подобной вспышки антисемитизма», — заявила глава города, добавив, что ей очень стыдно за произошедшее.

Король Нидерландов Виллем-Александер также сделал заявление, в котором осудил нападения на израильских болельщиков. В частности он заявил, что его страна «не должна делать вид, что не замечает» проявлений антисемитизма, так как подобное может привести к «ужасным последствиям».

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