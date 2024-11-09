«Кооператив Озеро» должен покинуть Кремль 5 Telegram-канал «Бедный Рюрик»

9.11.2024, 17:21

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Впереди у России – самый главный «разговор о важном».

«Я думаю, мы поговорим», - сказал вчера Дональд Трамп.

Это – точка отсчета.

Сокрушительная победа республиканцев на выборах в США парадоксальным образом открыла диалоговое окно. Никто из глав стран Европы с Путиным говорить не планировал. Демократы во главе с Харрис – тоже. А Трамп готов, ему нужен подвиг. И Путин готов, ему нужен геополитический торг.

Рамки переговоров по урегулированию украинского вопроса будут гораздо шире решения фронтовой проблемы, они запустят процесс политического транзита как в Киеве, так и в Москве.

России нужны переговоры: страна ослаблена санкциями, что в отсутствие технологий ведет ее к катастрофе, боевые потери огромны, трудовые ресурсы исчерпаны, торговые операции уходят в бартер, рубль – не валюта, прибыль от экспорта нефти и газа идёт на фронт, инфляция и кредитная ставка растут, рождаемость падает.

Война завела страну в тупик. С точки зрения стратегических интересов страны она уже проиграна.

Что дальше? Вне зависимости от контуров договоренностей по формату «украинского фронта» (заморозка, демилитаризованная зона) и статуса Украины (НАТО, ЕС) на западной границе России в самое ближайшее время будет создана мощная милитаризованная крепость - военно-политический оплот сдерживания Москвы. Этот результат прямо противоположен загадочным «целям СВО».

До 2022-го года его на Западе не было, что бы ни говорил Путин на Валдае.

Санкции с России в ближайшие годы никто не снимет. «Большая семерка», Китай и глобальный Юг будут получать из России сырьевые ресурсы (со скидкой и через посредников) и терпеливо наблюдать за крушением технологической инфраструктуры России, сделавшую ставку на милитаризацию всей страны. При этом начать новую войну у России не будет ни сил, ни финансовых возможностей. Отсутствие конкуренции на рынках труда и технологий выбросит Россию на обочину мировой экономики через 3-5 лет.

На внутреннем фронте с целью удержания власти будут продолжены точечные удушающие репрессии и взят курс на идеологизацию политического проекта «Россия-окоп».

Есть ли выход из тупика? Да, есть.

Впереди у России – самый главный «разговор о важном». Он будет идти не с Трампом, а с теми рационально мыслящими элитами (бизнес, регионы, технократы), которые еще остались в стране и сохраняют адекватность восприятия реальной картины мира.

«Кооператив Озеро» должен покинуть Кремль, его время ушло.

Политический клан «православных чекистов» полностью провалил проект развития и модернизации страны, видения будущего у него нет вообще. Остались только обиды и страхи.

Дальнейшее нахождение у власти этого клана несет стране все возрастающий риск.

Сценариев смены власти всего два: либо короткое политическое замыкание (смерть лидера, переворот), которое приведет к смуте; либо умеренный кадровый транзит, где ставка будет сделана не на друзей молодости из родных дворов, а на рацио – бизнес и молодое поколение технократов.

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