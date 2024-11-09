Две трети коньяка в России оказалось подделкой

Две трети коньяка в России оказалось подделкой13
- 9.11.2024, 19:14
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С полным или частичным нарушением технологии производства.
Начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгий Самосоров сообщил, что около 60–70% коньяка, представленного на российском рынке, является фальсификатом, изготовленным «с полным или частичным нарушением» технологии производства.
«В 2023 году было назначено 103 экспертизы по коньякам, в 60% с лишним это фальсификаты. А если убрать из этой цифры добросовестных производителей, которые никогда не попадались на фальсификате, то эта цифра составит около 80,5%. За 2024 год количество экспертиз почти утроилось, а пропорции выявления фальсификатов сохранились», — сказал он на Российском винодельческом форуме, сообщает РБК.
По словам Самосорова, наиболее распространенные нарушения включают подделку сырья, указание ложной выдержки и использование веществ, не характерных для коньячных дистиллятов. В этих условиях, отметил он, особенно актуальным становится вопрос своевременного обнаружения подделок.