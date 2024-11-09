закрыть
9 ноября 2024, суббота, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Две трети коньяка в России оказалось подделкой

13
  • 9.11.2024, 19:14
  • 3,056
Две трети коньяка в России оказалось подделкой

С полным или частичным нарушением технологии производства.

Начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгий Самосоров сообщил, что около 60–70% коньяка, представленного на российском рынке, является фальсификатом, изготовленным «с полным или частичным нарушением» технологии производства.

«В 2023 году было назначено 103 экспертизы по коньякам, в 60% с лишним это фальсификаты. А если убрать из этой цифры добросовестных производителей, которые никогда не попадались на фальсификате, то эта цифра составит около 80,5%. За 2024 год количество экспертиз почти утроилось, а пропорции выявления фальсификатов сохранились», — сказал он на Российском винодельческом форуме, сообщает РБК.

По словам Самосорова, наиболее распространенные нарушения включают подделку сырья, указание ложной выдержки и использование веществ, не характерных для коньячных дистиллятов. В этих условиях, отметил он, особенно актуальным становится вопрос своевременного обнаружения подделок.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина