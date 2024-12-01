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Войска РФ попали в «котел» в Сирии

  • 1.12.2024, 13:09
  • 8,692
Войска РФ попали в «котел» в Сирии
Фото: AP Photo/ Omar Albam

Сотни пропавших без вести.

Российские войска несут значительные потери в ходе боев в Сирии. Некоторые подразделения армии РФ находятся в окружении. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины относительно ситуации в Сирии.

Отмечается, что на фоне потерь и роста панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль уволил командующего группировки в этой стране генерала Сергея Киселя.

Генерал Кисель ранее уже терял должность из-за провальных действий во время вторжения в Украину, после чего его отправили в сирийскую командировку.

«Заменить Киселя и помочь режиму Башара Асада Москва направила другого военачальника - на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр Чайко, который командовал группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах», - говорится в сообщении.

По информации ГУР, на военно-морской базе в Тартусе также заметили командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.

«После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни россиян», - отметили в ГУР.

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