Войска РФ попали в «котел» в Сирии
- 1.12.2024, 13:09
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Сотни пропавших без вести.
Российские войска несут значительные потери в ходе боев в Сирии. Некоторые подразделения армии РФ находятся в окружении. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины относительно ситуации в Сирии.
Отмечается, что на фоне потерь и роста панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль уволил командующего группировки в этой стране генерала Сергея Киселя.
Генерал Кисель ранее уже терял должность из-за провальных действий во время вторжения в Украину, после чего его отправили в сирийскую командировку.
«Заменить Киселя и помочь режиму Башара Асада Москва направила другого военачальника - на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр Чайко, который командовал группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах», - говорится в сообщении.
По информации ГУР, на военно-морской базе в Тартусе также заметили командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.
«После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни россиян», - отметили в ГУР.