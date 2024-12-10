Уничтожение флота Асада в Латакии – появились кадры последствий ударов

Уничтожение флота Асада в Латакии – появились кадры последствий ударов5
- 10.12.2024, 16:59
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Было атаковано около 300 военных целей.
Израильская армия нанесла удары по порту в Латакии, где находились военные корабли режима Башара Асада.
В Сети опубликовали видео момента ударов, пишет «Апостроф». Было атаковано около 300 военных целей – среди которых базы армии Асада, десятки истребителей, десятки ракетных систем «земля-воздух» и ракетные склады.
Видео последствий ударов:
OSINT-аналитик «HI Sutton» написал, что уничтожено было не только корабли, но и шесть ракетных катеров класса OSA-II.
Также в Латакии были уничтожены военные склады.
Israeli Airforce destroyed last night several Syrian navy vessels docked in Latakia. It looks like old OSA-2 Class missile boats. pic.twitter.com/p9XznxVau2— (((Tendar))) (@Tendar) December 10, 2024