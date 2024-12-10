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Уничтожение флота Асада в Латакии – появились кадры последствий ударов

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  • 10.12.2024, 16:59
  • 9,230
Уничтожение флота Асада в Латакии – появились кадры последствий ударов

Было атаковано около 300 военных целей.

Израильская армия нанесла удары по порту в Латакии, где находились военные корабли режима Башара Асада.

В Сети опубликовали видео момента ударов, пишет «Апостроф». Было атаковано около 300 военных целей – среди которых базы армии Асада, десятки истребителей, десятки ракетных систем «земля-воздух» и ракетные склады.

Видео последствий ударов:

OSINT-аналитик «HI Sutton» написал, что уничтожено было не только корабли, но и шесть ракетных катеров класса OSA-II.

Также в Латакии были уничтожены военные склады.

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