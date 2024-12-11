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Армия Израиля ударила по стратегическим запасам оружия в Сирии

  • 11.12.2024, 9:52
Армия Израиля ударила по стратегическим запасам оружия в Сирии

Были уничтожены десятки ракет класса «море-море» с дальностью полета 80-190 километров.

В течение последних 48 часов израильские военные атаковали большую часть стратегических запасов оружия в Сирии. Целью операции было недопустить попадания вооружений в руки террористических элементов.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Так, минувшей ночью ракетные корабли Военно-морских сил (ВМС) Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военных кораблей.

В результате операции были уничтожены десятки ракет класса «море-море» с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

Кроме того, пилотируемые самолеты провели сотни часов в воздушном пространстве Сирии и вместе с истребителями совершили более 350 воздушных ударов. Были атакованы широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

«Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты «Скад», крылатые ракеты, ракеты класса «земля-море», «земля-воздух» и «земля-земля», БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее», - говорится в сообщении.

Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции.

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