Армия Израиля ударила по стратегическим запасам оружия в Сирии
- 11.12.2024, 9:52
Были уничтожены десятки ракет класса «море-море» с дальностью полета 80-190 километров.
В течение последних 48 часов израильские военные атаковали большую часть стратегических запасов оружия в Сирии. Целью операции было недопустить попадания вооружений в руки террористических элементов.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Так, минувшей ночью ракетные корабли Военно-морских сил (ВМС) Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военных кораблей.
⭕ In 48 hours, the IDF struck most of the strategic weapons stockpiles in Syria to prevent them from falling into the hands of terrorist elements. 𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗱𝗼𝘄𝗻:— Israel Defense Forces (@IDF) December 10, 2024
⚓ Naval Operations: Israeli Navy missile ships struck 2 Syrian Navy facilities… pic.twitter.com/6N1fz7BiMF
В результате операции были уничтожены десятки ракет класса «море-море» с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.
Кроме того, пилотируемые самолеты провели сотни часов в воздушном пространстве Сирии и вместе с истребителями совершили более 350 воздушных ударов. Были атакованы широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.
«Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты «Скад», крылатые ракеты, ракеты класса «земля-море», «земля-воздух» и «земля-земля», БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее», - говорится в сообщении.
Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции.