Bloomberg: Россия убедила Асада бежать 1 11.12.2024, 16:08

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Башар Асад

Побег организовала российская разведка.

Власти России убедили беглого диктатора Сирии Башара Асада, что он проиграет войну повстанцам, и предложили ему безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет Сирию. Об этом 11 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова трех источников.

Побег Асада организовали сотрудники российской разведки, рассказали два собеседника агентства. По их словам, разведчики вывезли Асада, использовав российскую авиабазу в Сирии. Один из источников отметил, что в самолете, на котором везли Асада, отключили транспондер, чтобы избежать слежки.

Путин потребовал объяснить, почему российские спецслужбы не заметили растущую угрозу режиму Асада, пока не стало слишком поздно, сообщил источник, близкий к Кремлю.

Как отмечает Bloomberg, первоначально войска России в Сирии наносили удары по вооруженным сирийским группировкам, пытаясь оттеснить их и укрепить силы Асада. Но поскольку сирийские правительственные войска «не оказывали особого сопротивления», а группировки, взяв Алеппо и Хаму, начали наступать на стратегически важный город Хомс, Россия пришла к выводу, что не сможет защитить режим Асада, рассказал один из источников.

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