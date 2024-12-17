США анонсировали новые санкции против России 17.12.2024, 23:54

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Они буду направлены против российско энергетики.

США уже в скором времени введут новые санкции против российской энергетики. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт, сообщает «Голос Америки» во вторник, 17 декабря.

Американский чиновник за последние две недели вел переговоры в Европе и Азии. Он уверен, что международное сообщество продолжит «затягивать удавку», чтобы избавить Россию от поступлений от энергоресурсов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить энергетические поступления Путина, за которые он покупает ракеты из Северной Кореи и российские дроны, ежедневно разрушающие украинскую гражданскую инфраструктуру», - сказал Паетт, ранее бывший послом США в Украине.

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