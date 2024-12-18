WP: Правительство США может приостановить работу 18.12.2024, 1:19

Названа причина.

Правительство США 20 декабря может столкнуться с шатдауном (приостановкой работы) из-за разногласий в конгрессе, пишет The Washington Post.

По данным газеты, Республиканская и Демократическая партии не могут достичь соглашения о формировании бюджета. Если сторонам не удастся договориться, правительство останется без финансирования.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон (Республиканская партия) рассказал журналистам, что его кабинет обнародует законопроект о временном финансировании, который продлит федеральное финансирование до 14 марта. Если он не будет принят, правительство временно прекратит свою работу в эту субботу, 20 декабря.

Джонсон пытается выделить $10 млрд на помощь фермерам, в то время как демократы надеются, что проект будет включать в себя положение, согласно которому правительство покрыло бы все расходы на восстановление обрушившегося моста в Балтиморе.

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