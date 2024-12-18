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В какой момент младенцы произносят свои первые слова

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  • 18.12.2024, 13:20
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В какой момент младенцы произносят свои первые слова

Ученые нашли интересную связь.

Ученые из Хьюстонского университета обнаружили, что ранние попытки ребенка сформировать слова напрямую связаны с частотой его сердечных сокращений. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе исследования ученые изучили вокализации 34 младенцев в возрасте от 18 до 27 месяцев, проанализировав 2708 различных звуков, включая смех, лепет и воркование. Младенцы, как правило, не начинают говорить целыми словами в этом возрасте, и лишь 10,3% их вокализаций могут распознать сторонние слушатели.

Оказалось, что колебания частоты сердечных сокращений у детей совпадают с моментами вокализации, а также с вероятностью того, что звук будет распознан как слово. Вокализации, произнесенные в моменты пиковых значений частоты сердечных сокращений, оказывались длиннее, чем случайные, а те, что совпадали с замедлением сердечного ритма, с большей вероятностью воспринимались как слова.

«Каждый звук, который издает младенец, помогает его мозгу и телу научиться координировать действия друг с другом, что в конечном итоге приводит к развитию речи», — объяснил руководитель исследования, доцент психологии Хьюстонского Университета Джереми И. Борджон.

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