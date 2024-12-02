Гродненцы просили установить мемориальную доску в честь Василя Быкова 6 2.12.2024, 15:09

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В горисполкоме заявили, что на это нет денег.

В Сети появилась петиция к властям Гродно с просьбой установить памятную табличку на доме, где жил белорусский писатель Василь Быков. Однако в горисполкоме заявили, что на это нет денег, сообщает Hrodno.life.

Авторы петиции предлагали городским властям установить мемориальную доску на доме по улице Большая Троицкая, 28, где жил Василь Быков.

Обращение на сайте e-petitions.by появилось в конце октября, его подписали 29 человек. В петиции отмечалось, что, благодаря мемориальной табличке, в городе появится важный культурный объект. А ее отсутствие мешает должным образом почтить вклад Василя Быкова в белорусскую и мировую литературу.

Однако спустя месяц на петицию пришел негативные ответ от чиновников. В ответе горисполкома отмечается, что

«сметные показатели по городу Гродно не предусматривают финансирование расходов на создание объектов монументального искусства в городе, в том числе мемориальной или памятной таблички в память Василя Быкова».

Также чиновники отметили, что дополнительных финансовых источников нет, поэтому предусмотреть средства на установку таблички «не представляется возможным».

Ответ на обращение гродненцев подписала заместитель главы гродненского горисполкома Зоя Кулеша. Она ранее отказала горожанам в установке памятника Василю Быкову. За ее подписью также приходили ответы об исчезнувших с городских зданий табличках, посвященных повстанцам 1863 года и восстанию Костюшко.

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