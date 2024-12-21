Для белорусов ввели новые запреты в банкоматах 6 21.12.2024, 10:17

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Кому не дадут снять больше 995 рублей?

Беларусбанк сообщил, что с 20 декабря внес изменения в правила обслуживания банковских карт, выпущенных за пределами Беларуси. Также банк ввел новые ограничения и для белорусов, которые хотят положить деньги на счет через инфокиоск, передает «Телеграф».

Теперь банкоматы Беларусбанка не будут выдавать больше 995 рублей в течение одного месяца, если карта была выпущена за пределами Беларуси. Чтобы снять больше денег, придется брать паспорт и идти в ближайшее отделение Беларусбанка. Впрочем, куда проще — воспользоваться банкоматов другого банка.

Вносить деньги только по паспорту?

Также Беларусбанк запретил белорусам вносить деньги на банковские карты в банкоматах и инфокиосках, если это делается не с помощью именной банковской карты.

«Внесение наличных через банкоматы, инфокиоски для пополнения счетов физических лиц, в том числе через ЕРИП, возможно только с использованием карточки, предполагающей идентификацию ее держателя. Совершить указанную операцию можно в кассах банка при использовании карточки, а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность», — пояснили в Беларусбанке.

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