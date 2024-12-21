Стало известно, кто был за рулем авто, совершившего теракт на рождественской ярмарке Магдебурга 21.12.2024, 11:46

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Число погибших выросло.

Вечером 20 декабря автомобиль врезался в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге. Сразу после происшествия сообщалось об одном погибшем, однако число жертв выросло. Также стало известно больше о личности водителя.

Происшествие случилось вечером 20 декабря. Судя по опубликованном в соцсетях видео, автомобиль въехал в толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку пятничным вечером. Согласно информации от полиции, в результате погиб по меньшей мере один человек, а спасательная служба Магдебурга назвала число пострадавших — от 60 до 80 человек.

К утру 21 декабря стало известно, что погибших уже по меньшей мере двое. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф уточнил, что один из них — маленький ребенок. По уточненным данным, пострадало 68 человек, из которых у 15 тяжелые травмы.

— Это катастрофа для Магдебурга, для земли и для Германии в целом, — сказал Хазелофф, добавив, что число погибших может возрасти, учитывая тяжесть некоторых травм.

Совершившего наезд водителя оперативно задержали. Это 50-летний выходец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года, у него постоянный вид на жительство в стране. Отмечается, что водитель также имеет статус беженца, а по профессии он врач-психиатр.

Издание Spiegel охарактеризовало задержанного как «специалиста в области психиатрии и психотерапии, симпатизировавшего крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии». Однако источник информации не указало.

По словам Хазелоффа, речь идет «об одиночном преступнике, а это значит, что городу больше ничего не угрожает». При этом мотив водителя, совершившего наезд, до сих пор неясен. По данным местной телекомпании MDR, задержанный не был известен немецким властям как исламист.

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