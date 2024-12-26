Украинский летчик: Кремль умоляет Токаева все скрыть 1 26.12.2024, 13:38

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Роман Свитан

Embraer 190 мог атаковать российский «Панцирь».

Одной из версий катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190 в Казахстане, во время которой погибли 38 и пострадали 29 человек, назвали работу российских систем ПВО.

Действительно ли это так? За комментарием сайт Charter97.org обратился к пилоту-инструктору, полковнику запаса ВСУ Роману Свитану:

— Исходя из повреждений, которые получил самолет, он был атакован зенитно-ракетным комплексом наподобие «Панциря».

В последнее время на Северный Кавказ были переброшены силы ПВО. Им, особенно в момент разворачивания, невозможно быстро настроить коммуникацию с гражданскими механизмами управления воздушным движением. Это и привело к катастрофе.

Вылетевший из Баку борт должен был сесть в Грозном, но был воспринят за беспилотник, пролетая над зонами воинских частей. Его попытались сбить, но все-таки самолет большой, подрыв ракеты, скорее всего, произошел вдалеке от самого самолета. Он влетел в облако осколков — поражающих элементов.

Любая комиссия очень легко определит, поражающие элементы какой ракеты и из какого комплекса повредили этот самолет в воздухе. Поражающие элементы в гражданских самолетах, в основном, остаются навсегда в креслах. Даже если он упал, разбился, сгорел, утонул — это все легко определить. Думаю, что в ближайшее время все будет раскрыто, как бы Путин не пытался у Токаева вымолить, чтобы этот факт был скрыт. Думаю, все выйдет наружу.

Стоит отметить и череду несогласованных действий диспетчеров: вместо того, чтобы посадить этот борт на близлежащем аэродроме, его угнали в Казахстан. Если бы они его сразу стали садить, то не было бы катастрофы. Самолет бы сел, не погиб бы ни один человек.

При поражении ракетой, скорее всего, были перебиты трубопроводы гидросистемы управления самолета. Пока жидкость была в гидроаккумуляторах, борт еще более-менее управлялся (его можно было посадить), а после того, как из системы ушла жидкость, то самолет потерял управление и разбился.

Подводя итог, 90%, что самолет поразила ракета.

Если же брать глобальнее, то вина лежит на всех участниках полетов в Россию. РФ ведет войну (не «СВО») с Украиной. Боевые действия ведутся на всей российской территории.

Потому в России, как и в Украине, должны быть полностью прекращены полеты гражданской авиации. Везде, на всех аэродромах. Ведь любой из них может использоваться в военных целях и быть поражен.

Подчеркну, что здесь вина лежит не только на военно-политическом руководстве России, но и на том же Азербайджане, который до сих пор летает в РФ. Или на любой другой стране, которая туда летает. Это их вина, они не должны выпускать борта в воюющие страну.

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