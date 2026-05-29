Нетаньяху распорядился занять до 70% территории Газы 29.05.2026, 1:11

Сейчас Израиль занимает 64% территории эксклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%. Об этом сообщают AFP и Reuters.

«Мы контролировали 50%, затем заняли 60%. Мой указ — приблизиться к 70%, давайте начнем с этого. Мы прижимаем «Хамас» со всех сторон. Мы разберемся с остатками», — заявил господин Нетаньяху на конференции. Один из слушателей воскликнул, что Израилю стоит занять всю территорию эксклава, на что глава правительства сказал, что работа в этом направлении ведется.

Как пишет Reuters, сейчас Израиль занимает 64% территории сектора Газа. The Wall Street Journal 25 мая называла другие цифры. По данным газеты, к маю 2026 года ЦАХАЛ контролировал 59% территории.

На момент подписания соглашения между Израилем и «Хамас» в октябре 2025 года ЦАХАЛ занимал 53% Газы. Документ предполагал, что израильская армия отойдет к заранее согласованной территории, теряя около 20% территории. По словам источников WSJ, ЦАХАЛ несколько раз сдвигал эту линию на разных участках. Спутниковые снимки показывают, что Израиль активно укрепляет ее и строит новые аванпосты.

