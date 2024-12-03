Трамп пообещал «жестокую расплату» за заложников в Газе после инаугурации
- 3.12.2024, 1:02
К концу ноября в плену у ХАМАС оставались по меньшей мере четверо американцев.
Виновных в захвате заложников на Ближнем Востоке ждет «жестокая расплата», если последние не будут освобождены до 20 января. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Пусть это сообщение послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, то всех тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, ожидает жестокая расплата», — написал он.
Ответственные за удержание заложников «пострадают сильнее, чем кто-либо» за всю американскую историю, пообещал избранный президент США. Он также выразил сожаление, что разговоры о заложниках, удерживаемых в секторе Газа, не влекут за собой никаких действий.
Палестинская террористическая группировка ХАМАС захватила как минимум 251 заложника при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Среди похищенных были как израильтяне, так и иностранцы, в том числе люди с множественным гражданством. По состоянию на начало октября 97 похищенных оставались в секторе Газа, причем около трети из них — 33 человека, считались погибшими.
Также ХАМАС также удерживает в плену двух заложников, взятых в плен задолго до нападения — в 2014 и 2015 годах. Группировка также отказывается выдать тела двух убитых израильских солдат.
К концу ноября в плену у ХАМАС оставались по меньшей мере четверо американцев, еще трое предварительно считаются погибшими.