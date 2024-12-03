Сирийские повстанцы окружают Хаму и готовят штурм: россияне бегут 1 3.12.2024, 14:34

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Положение режима Асада стремительно ухудшается.

На Юге и Востоке Сирии вооруженная оппозиция продолжает расширять зону своего контроля, угрожая ключевым позициям режима Башара Асада.

Особое внимание сосредоточено на окружении города Хама, который, вероятно, станет следующей целью для решающего штурма.

За последние сутки повстанцы захватили десяток сел в этом районе, пишет ближневосточный военный обозреватель на «Милитарном».

Силы режима демонстрируют неспособность организовать эффективную оборону. Боеспособные подразделения, включая воздушно-десантные полки 25-й дивизии спецназначения (бывшие «Силы Тигра»), несут значительные потери. Многие солдаты сдаются в плен или покидают позиции.

Оппозиционные силы активно используют ударные беспилотники различных типов. Бригада дронов «Шахин» уничтожила около 20 целей за последние сутки, что стало критическим фактором для продвижения оппозиции.

Потеря каждой единицы тяжелой техники приводит к краху обороны на важных участках фронта.

Эвакуация и деморализация

В Хаме началась массовая эвакуация семей сторонников режима и военных, что указывает на осознание Асадом неизбежности поражения.

Ситуация усугубляется отсутствием ожидаемой помощи от иракских шиитских группировок. Несмотря на сообщения о переброске бойцов через сирийскую границу, официальные лица Ирака отрицают их участие.

Под давлением международной коалиции под руководством США и угрозами авиаударов иракские боевики отказались от активных действий.

Успехи оппозиции на Востоке

На Востоке Сирии у реки Евфрат продолжается операция Военного совета Дейр-эз-Зора при поддержке США. Захват «кармана Хашам», последнего района под контролем иранских сил на восточном берегу Евфрата, создаст условия для дальнейшего наступления оппозиции и затруднит снабжение иранских прокси.

Российская авиация бьет по гражданским

Не имея успеха на поле боя, российская авиация усилила удары по освобожденным районам, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Бомбардировке подверглись христианский район Алеппо и три больницы в Идлибе. Попытки Ирана договориться с Турцией о помощи закончились провалом. Глава МИД Турции прямо обвинил режим Асада в эскалации гражданской войны.

Еще большим ударом стала информация о том, что Асад якобы обратился к Израилю с просьбой о поддержке против оппозиции.

Ответ был предсказуемым: «Выведите иранцев – тогда поговорим». Эти события подчеркивают ухудшение позиций режима Асада и его союзников.

Продолжение наступления антиасадовских сил ставит под угрозу российские интересы в регионе, демонстрируя ограниченность их влияния и стратегических ресурсов.

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