В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции 4 4.12.2024, 17:49

2,458

Ника Гварамия

Идут обыски в офисах партий.

В Грузии силовики проводят обыски в офисах оппозиционных партий. Среди них — офисы партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены». Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Эхо Кавказа».

Основатель телекомпании «Мтавари» и оппозиционной партии «Ахали», лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия был задержан полицией у офиса своих союзников – партий «Гирчи-больше свободы» и «Дроа» – после того, как представители МВД провели там обыск.

Задержан и член «Коалиции за перемены» активист Гела Хасая.

Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы «Даитове» Ильи Глонти.

«Даитове» – платформа, на которой участники и организаторы протестных акций делятся разного рода информацией о митингах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com