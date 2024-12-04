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В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции

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  • 4.12.2024, 17:49
  • 2,458
В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции
Ника Гварамия

Идут обыски в офисах партий.

В Грузии силовики проводят обыски в офисах оппозиционных партий. Среди них — офисы партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены». Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Эхо Кавказа».

Основатель телекомпании «Мтавари» и оппозиционной партии «Ахали», лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия был задержан полицией у офиса своих союзников – партий «Гирчи-больше свободы» и «Дроа» – после того, как представители МВД провели там обыск.

Задержан и член «Коалиции за перемены» активист Гела Хасая.

Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы «Даитове» Ильи Глонти.

«Даитове» – платформа, на которой участники и организаторы протестных акций делятся разного рода информацией о митингах.

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