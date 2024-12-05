Ангелы на потолке и золотой ершик: как выглядят квартиры в элитных домах Минска 5.12.2024, 10:05

Необычные интерьеры показали на фото.

Что внутри дорогих квартир в доме Чижа, «Парусе», «Олимпик Парк» и других престижных жилых комплексах?

Журналисты nashaniva.com посмотрели, как выглядят некоторые квартиры в элитных домах столицы.

«Золотая» квартира в доме Чижа

На Сторожевской, 6 продается квартира за 900 тысяч долларов. Общая площадь — 309 квадратов.

Ремонт в ней 2019 года, выполнен в классическом стиле. На стенах много полотен в золотых рамках. Золотой цвет просматривается чуть ли не в каждой детали мебели и других предметах интерьера.

В одной из комнат на потолке нарисована картина с ангелами.

Сантехника в ванных комнатах также золотого цвета. Всего в квартире четыре санузла, два из которых закреплены за спальнями.

Единственное место в квартире, которое выделяется из общей стилистики, — лоджии с креслом и подвесным коконом.

«Стиль, роскошь и восточная классика в каждой детали», — говорится в описании к квартире.

Также отмечено, что много деталей, мебели и декора выполнены под заказ и привезены из-за границы.

Примечательно, что эта квартира продается как минимум с мая 2022 года. Тогда за нее просили $1,5 миллиона. В начале 2023-го — $1,15 миллиона. Теперь за нее просят «всего» $900 тысяч.

Почти два миллиона за четыре комнаты

Вдвое дороже стоит четырехкомнатная квартира по тому же адресу. За квартиру с общей площадью 242,8 м² просят $1 790 000.

В отличие от предыдущего варианта, ремонт здесь более современный, хотя местами вкрапления золотого цвета в интерьере также встречаются. Но основной акцент сделан на сочетании белого, черного и темно-коричневого цветов.

В квартире три санузла — черный, белый и черно-белый. В черном находится душевая кабина, а в белом ванна и хамам.

Просторная кухня застелена мраморным полом.

Также в квартире есть сразу четыре гардеробных комнаты площадью от 3,5 до 11 квадратов. В самой большой гардеробной — отдельный санузел.

Мебель от Versace

В дом на Грибоедова, 4 продают огромную двухуровневую 9-комнатную квартиру. Просят за нее $1 080 000. В продаже она как минимум с весны 2023 года, цена за этот период не изменилась.

Никакого общего стиля в интерьере не наблюдается. Например, кухня выполнена в зеленом цвете.

А вот в спальне ремонт в классическом стиле. Комната немного напоминает царские хоромы. Кровать с балдахином почти упирается в потолок.

Квартира продается вместе со всей мебелью и бытовой техникой. Дизайнерская мебель Versace делалась по индивидуальному заказу, говорится в описании.

Стиль, в котором выполнена детская комната, тяжело поддается описанию.

В квартире за миллион долларов четыре санузла, собственная сауна и джакузи.

В стоимость входят сразу два машиноместа на подземном паркинге и одно место во дворе.

Колонны и золотой ершик

В ЖК «Парус» на Калварийской, 16 продается трехкомнатная квартира на 100 «квадратов» за $310 тысяч.

Ремонт в квартире выполнен в классическом стиле.

Доминируют белые цвета. Кухня также белого цвета с темно-серой столешницей.

Одной из отличительных особенностей этой квартиры можно назвать колонны и лепнину на потолках.

Но совсем без «золотых» акцентов не обошлось. Правда, все они приходятся на ванную комнату.

Даже ершик для унитаза будто из золота.

Современный ремонт и выход на крыше

На Мясникова, 27 за почти миллион долларов продается квартира на 160 квадратов. Для нее выбрали современный стиль без золота в интерьере.

Кухня объединена с гостиной, вместо стола только барная стойка. Есть две спальни.

В квартире, как и полагается жилью такого класса, есть гардеробные и две ванных комнаты.

В одной находится душ, а в другой ванна. Но главная фишка этой квартиры — лоджия, с которой можно подняться на собственный кусок крыши.

В описании отмечено, что на крыше, помимо зоны для отдыха, имеется душ с санузлом.

Белорусские картины в «Маяке Минска»

В ЖК «Маяк Минска» продают трехкомнатную квартиру на 97 квадратов (на Туровского, 2). Хозяева отмечают, что в квартире сделан «авторский ремонт». Просят за нее $260 тысяч.

В оформлении гостиной преобладает белый цвет, а зона кухни наоборот выполнена в темных оттенках. Диван сделали по индивидуальному заказу.

Картины, украшающие стены, написаны белорусской художницей.

Квартира продается вместе с мебелью и техникой. Хозяин отмечает, что квартиру делали для себя и прожили в ней несколько лет.

Дизайн с обложки журнала

В ЖК «Олимпик Парк» продается двухкомнатная квартира общей площадью 121 квадрат. Квартиру оценили в полмиллиона долларов.

Дизайн-проект квартиры в этом году стал финалистом премии Kukha Design Award.

Авторы дизайна в интервью описывали задачу так:

«Целью было ограничиться минимальной перепланировкой и при этом создать современный статусный интерьер без стандартной классики, которая уже поднадоела нашим заказчикам».

Главная фишка квартиры — солнце на потолке, имитирующее второй источник света. Из кухни-гостиной есть выход на просторную лоджию.

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