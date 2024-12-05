В Беларуси запретили сушеную рыбу из России 2 5.12.2024, 12:26

2,972

Ее признали опасной.

Популярную сушеную рыбу из России запретили продавать в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Говорится, что под запретом оказался линь сушеный неразделанный, производителем которого является компания «Рио-Фиш» (Астрахань, Россия). Уточняется, что в результате проведенной проверки выяснилось, что массовая доля влаги в сушеном продукте оказалась 34,8% при норме не более 20%.

В ведомстве пояснили, что изготовитель умышленно придал внешний вид, отдельные свойства продукции. Однако «она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается». Указанную сушеную рыбу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 декабря 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com