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В Беларуси запретили сушеную рыбу из России

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  • 5.12.2024, 12:26
  • 2,972
В Беларуси запретили сушеную рыбу из России

Ее признали опасной.

Популярную сушеную рыбу из России запретили продавать в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Говорится, что под запретом оказался линь сушеный неразделанный, производителем которого является компания «Рио-Фиш» (Астрахань, Россия). Уточняется, что в результате проведенной проверки выяснилось, что массовая доля влаги в сушеном продукте оказалась 34,8% при норме не более 20%.

В ведомстве пояснили, что изготовитель умышленно придал внешний вид, отдельные свойства продукции. Однако «она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается». Указанную сушеную рыбу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 декабря 2024 года.

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