В гигантском бункере брата Башара Асада нашли золотой Коран
- 8.12.2024, 18:51
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Видеофакт.
В сети появилось видео из, как утверждается, бункера под дворцом Махира Асада.
Здание оборудовано для комфортной жизни. На видео можно заметить гостиную, кухню, туалет, а также железные двери хранилища, как в банке.
Автор видео утверждает, что видел много золота и оружия. В кадр также попадает Коран в золотом переплете.
Махир Асад был одним из самых влиятельных людей в Сирии. Он командовал элитной бронетанковой дивизией. Где сейчас находится брат Башара Асада, неизвестно.
В сентябре 2024 года появились сообщения о гибели Махира Асада в результате израильского авиаудара. Однако эти данные не были подтверждены.