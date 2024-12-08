В гигантском бункере брата Башара Асада нашли золотой Коран 8.12.2024, 18:51

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иллюстративное фото

Видеофакт.

В сети появилось видео из, как утверждается, бункера под дворцом Махира Асада.

Здание оборудовано для комфортной жизни. На видео можно заметить гостиную, кухню, туалет, а также железные двери хранилища, как в банке.

Автор видео утверждает, что видел много золота и оружия. В кадр также попадает Коран в золотом переплете.

Махир Асад был одним из самых влиятельных людей в Сирии. Он командовал элитной бронетанковой дивизией. Где сейчас находится брат Башара Асада, неизвестно.

В сентябре 2024 года появились сообщения о гибели Махира Асада в результате израильского авиаудара. Однако эти данные не были подтверждены.

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