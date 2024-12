Сирийские повстанцы подошли вплотную к базе флота РФ и российской авиабазе в Тартусе

Россияне жгут документы и уничтожают бронетехнику.

Силы сирийской оппозиции вошли в портовый город Тартус и подошли вплотную к авиабазе воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Важные истории» в воскресенье, 8 декабря.

Отмечается, что повстанцы находятся возле порта ВМФ РФ в прибрежных районах Сирии.

Сирийский журналист Рами Джарах опубликовал видео с повстанцами. Он отметил, что оппозиционные силы находятся в здании губернаторства провинции Тартус.

BREAKING:



Syrian opposition forces have entered the port city of Tartous, and are now at the Tartous Governorate Building:



"these institutions are ours, public workers will remain in their positions, we call on everyone to show restraint and not loot anything. The weapons will… pic.twitter.com/3MDgpxPJWu