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Сирийские повстанцы подошли вплотную к базе флота РФ и российской авиабазе в Тартусе

  • 8.12.2024, 21:12
  • 7,258
Сирийские повстанцы подошли вплотную к базе флота РФ и российской авиабазе в Тартусе

Россияне жгут документы и уничтожают бронетехнику.

Силы сирийской оппозиции вошли в портовый город Тартус и подошли вплотную к авиабазе воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Важные истории» в воскресенье, 8 декабря.

Отмечается, что повстанцы находятся возле порта ВМФ РФ в прибрежных районах Сирии.

Сирийский журналист Рами Джарах опубликовал видео с повстанцами. Он отметил, что оппозиционные силы находятся в здании губернаторства провинции Тартус.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС пишет, что сирийские повстанцы взяли под свой контроль город Джебла, находящийся вблизи российской авиабазы Хмеймим.

Как сообщают Важные истории, ссылаясь на сообщения пропагандистских блогеров, с авиабазы Хмеймим готовятся выводить авиацию и личный состав.

Кроме этого, «Важные истории» пишут, что, по данным блогера, близкого к ЧВК «Вагнер», российские войска получили приказ уничтожать бронетехнику и документацию, чтобы она не попала к сирийским повстанцам.

Другие пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что по меньшей мере три группы российских военных остались на опорных пунктах в тылу сирийской оппозиции в отдаленных от баз вооруженных сил РФ провинциях.

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