Сирийские повстанцы подошли вплотную к базе флота РФ и российской авиабазе в Тартусе
- 8.12.2024, 21:12
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Россияне жгут документы и уничтожают бронетехнику.
Силы сирийской оппозиции вошли в портовый город Тартус и подошли вплотную к авиабазе воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Важные истории» в воскресенье, 8 декабря.
Отмечается, что повстанцы находятся возле порта ВМФ РФ в прибрежных районах Сирии.
Сирийский журналист Рами Джарах опубликовал видео с повстанцами. Он отметил, что оппозиционные силы находятся в здании губернаторства провинции Тартус.
BREAKING:— Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024
Syrian opposition forces have entered the port city of Tartous, and are now at the Tartous Governorate Building:
"these institutions are ours, public workers will remain in their positions, we call on everyone to show restraint and not loot anything. The weapons will… pic.twitter.com/3MDgpxPJWu
Также российское пропагандистское агентство ТАСС пишет, что сирийские повстанцы взяли под свой контроль город Джебла, находящийся вблизи российской авиабазы Хмеймим.
Как сообщают Важные истории, ссылаясь на сообщения пропагандистских блогеров, с авиабазы Хмеймим готовятся выводить авиацию и личный состав.
Кроме этого, «Важные истории» пишут, что, по данным блогера, близкого к ЧВК «Вагнер», российские войска получили приказ уничтожать бронетехнику и документацию, чтобы она не попала к сирийским повстанцам.
Другие пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что по меньшей мере три группы российских военных остались на опорных пунктах в тылу сирийской оппозиции в отдаленных от баз вооруженных сил РФ провинциях.