Эрфан Кудусов: В Крыму уже ждут ВСУ 1 1.02.2024, 17:49

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Россиян нужно опередить.

Известный гражданский активист, один из лидеров крымскотатарского народа Эрфан Кудусов рассказал сайту Charter97.org о сопротивлении в Крыму, личном празднике, связанном с уничтожением российского ракетного катера «Ивановец» и об уникальном проекте, который он возглавляет.

Группа украинских военных и инженеров создают роботизированные дистанционно-управляемые зенитно-ракетные комплексы для ВСУ:

— Кто мы? Участники проекта — действующие военные, люди, которые находятся на «нуле» и иногда впереди «нуля». Это бойцы из расчетов ПЗРК — ребята, которые на плечо берут Stinger, «Стрелу», «Иглу», «Гром» и вроде бы делают выстрелы — и всё. Но на самом деле это очень опасная работа. Если на «передке» есть приоритетные цели для противника — танк или расчет ПЗРК, то стрелять будут по ПЗРК. Потому что такой расчет представляет максимальную опасность для противника — самолетов, вертолетов, дронов «Ланцет», «Zala», «Шахед» и так далее. В первую очередь будут стрелять по ПЗРК.

Вышел расчет ПЗРК на позицию — уже опасность. Ведь стрелять нужно с открытой местности. Также бойцы не могут сразу выстрелить, ведь подготовка занимает время — охлаждается теплонаводящая головка специальным газом. Это пять-семь секунд, но тоже время. Затем алгоритм включения ракеты. В условиях войны, когда противник технологически равен, а иногда и превосходит украинцев, это громадная опасность и потери бойцов, чего очень не хотелось бы. К сожалению, за время, пока мы работали, были и раненые, и погибшие.

Поэтому украинские бойцы стали инициаторами создания удаленного роботизированного комплекса ПЗРК. Ребята с инженерным складом ума, с опытом, пониманием, что нужно, ведь от этого зависят жизни украинских бойцов.

В нашей команде есть несколько групп талантливых инженеров, которые представляют оборонные предприятия Украины. Это очень сильная спайка в плане создания нового продукта. А в нашем случае — комплекса ПЗРК, которым можно было бы управлять удаленно.

Что мы уже сделали? За эти два года были опробованы три прототипа. Это прототипы, которые управлялись по кабелю. Сегодня мы уже подошли к профессиональному продукту, так как первые образцы делались «на коленках», в перерывах между боевыми задачами. Все это было сопряжено с опасностью.

Кстати, расчет, который работает с нашей командой, подбил два вертолета Ка-52 и один самолет Су-24. Это ущерб для России на десятки миллионов долларов.

На этих трех прототипах были опробованы многие узлы и системы. Сегодня уже понятно, куда дальше двигаться, мы создаем первый заводской образец, который, если и не будет пущен на конвейер, но мелкосерийное производство будет налажено.

К сожалению, все процедуры, которые связаны с получением грантов, сертификацией и кодификацией, получением бумаг от Минобороны Украины, — это достаточно долгий процесс.

Мы должны максимально отвести наших бойцов подальше от врага, чтобы все, что стреляло, было близко к россиянам, а сами бойцы были на удалении. Сегодня война идет в новом технологическом измерении. Дроны начали уже заменять артиллерию. Чем мы технологичнее, тем больше жизней и здоровья наших бойцов мы можем сохранить.

— Давайте поговорим о ситуации в Крыму. Вчера ВСУ мощно ударили по российской авиабазе «Бельбек». Наверняка не обошлось без помощи местного сопротивления.

— Я постоянно на связи с Крымом и понимаю, что там может быть, что там происходило и что будет происходить. Конечно, без информации изнутри работать ВСУ было бы в десятки раз сложнее. У наших спецслужб есть очень много информации изнутри. И ее поток враг заглушить не сможет. Ведь громадная часть населения Крыма (не скажу, что подавляющая, но очень большая) сопротивляется. Она не может воевать открыто, но может передавать информацию, говорить о том, что происходит. Мы можем вести нелегальную работу, и мы это делаем.

Ежедневные обстрелы объектов оккупационной армии в Крыму — результат совместной работы и ГУР, и СБУ, и ВСУ, и наших подразделений, и местного населения. Без этой помощи ударов было бы намного меньше.

Могу сказать, что сегодня у меня личный праздник. Вчера украинские воины утопили ракетный катер «Ивановец». Почему для меня это личный момент? Я сам ивановец. Учился в российском городе Иваново, закончил там университет. У меня, когда я услышал эту новость, была «радость с особым цинизмом».

Ведь масса моих однокурсников живет в этом городе, были друзья. Когда в 2014 году начиналась война, я звонил всем: «Ребята, выступите против, что-то сделайте, не ездите в Крым». Никто этого не услышал. Тогда я сказал им, что будет война такого масштаба, что затронет всех. Люди промолчали. Теперь их близкие, соседи и друзья получают гробы и «черные пакеты» из Украины.

Для меня очень хорошая новость, что катер «Ивановец» был утоплен в Донузлаве, на берегу которого у меня здоровенный земельный участок.

— Крым оккупирован уже почти 10 лет. Влияет ли на местных жителей российская пропаганда? Многие ли люди ждут ВСУ?

— Конечно, пропаганда влияет. Она работает по системе, о которой рассказывал когда-то Геббельс: «Если 20 раз сказать человеку, что он свинья, он захрюкает». Но работает эта система не повсеместно и далеко не на всех. Достаточно большой процент населения Крыма не поддается пропаганде. Люди ждут и действуют. Многие из них не хотят воевать, уезжают из Крыма, чтобы или их детей, или их самих не мобилизовали.

Оценивать в цифрах — сложный процесс, это будет «пальцем в небо». Мы видим по акции «Желтая лента», когда люди фотографируют объекты в Крыму на фоне желтой ленточки, которая означает возвращение в Украину, что таких людей очень много. Это и партизанская работа, и известная группа «АТЕШ». Ситуация кардинально отличается от Донбасса и Луганска. Мы абсолютно уверены в этом. Люди ждут, мы с ними постоянно на связи.

Однако десять лет делают свое дело. Постоянно воздействовать на местных жителей Украина не может, многие каналы информации закрыты. Дети, которым было 12-13 в 2014 году, стали совершеннолетними. К сожалению, мы теряем молодежь в Крыму, это факт.

Именно поэтому война сегодня должна быть более эффективной и быстрой, а для этого нужно современное вооружение, помощь западных партнеров. Не просто помощь советским вооружением или западным, которое было произведено в 70-80-е года, а новейшими образцами, которые должны проходить испытания в Украине.

Мы, крымские татары, украинцы, которые максимально заинтересованы в победе, стараемся создавать новые виды вооружений, которых нет даже на Западе. Могу сказать, что те же ПЗРК, которые используются в американской армии, к примеру — Avenger, к сожалению, не всегда применимы в Украине. Интенсивность боев и технологичность врага на другом уровне. Те же Avenger, еще не доехав до нуля, могут поражаться русскими, так как те знают их контуры.

Поэтому нужно современное вооружение, опробованное в Украине, поддержка украинского оборонного сектора. Тогда мы победим врага.

Нужна также насыщенность современным оружием, три образца ничего не дадут, нужны триста или три тысячи образцов. Все нужно делать вовремя, а не по принципу — «что-то случилось — дали оружие». Русских нужно опережать. Если мы это будем делать, а Запад будет помогать, тогда мы русских быстро победим.

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