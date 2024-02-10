Handelsblatt: НАТО начало фундаментальную смену курса по помощи Украине 10.02.2024, 8:35

Альянс берет военные поставки в свои руки.

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой.

Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

«В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения в Украину», - говорится в материале.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат «Рамштайн» в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических перемен в Вашингтоне. В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружения Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

Газета пишет, что разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.