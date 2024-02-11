Немецкая пресса недоумевает, почему авто из Германии настолько плохи по качеству 7 11.02.2024, 22:16

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Немецкие авто находятся в самом низу рейтинга надежности.

Немецкая пресса бьет тревогу по поводу состояния автомобильной промышленности в Германии. В сентябре автосалон в Мюнхене показал, насколько китайцы продвинулись вперед и насколько немцы стоят на месте. Журналисты хотят разбудить общественность и производителей автомобилей – немецким авто уже пора возвращать былую славу, пишет autogrodno.by.

Журналисты говорят, что ситуация уже зашла слишком далеко, и отрасль, которая была в безопасности долгое время, теперь внезапно стала устаревшей и неактуальной на нескольких фронтах. И если так будет продолжаться, то совсем скоро закроются заводы, начнутся массовые увольнения и полное исчезновение некоторых производителей.

Второй волной для беспокойства стал рейтинг надежности. Это рейтинг Consumer Reports, некоммерческой организации из США с многолетней историей, которая уже очень давно проводит исследования и дает рекомендации по продуктам. Она считается большим авторитетом в США, потому что никак не финансируется теми, чью продукцию он тестирует.

Последний отчет этой авторитетной организации просто разгромил немецких производителей по качеству и надежности.

В TOP-10 брендов вошли только два немецких производителя, которые до сих пор сохраняют делают акцент на качестве и надежности — BMW и Porsche, причем BMW даже улучшила свои позиции по сравнению со средним показателем за последние 10 лет.

Но Audi на 19 месте, VW на 27 месте, а Mercedes достиг 29 места из 30 Итак, Mercedes, бренд, когда-то известный своими вечными автомобилями, потрясающей инженерией и слоганом «Лучшее или ничего», сегодня находится в абсолютном низу рейтинга, каким-то образом выбрав часть «Ничего» в приведенном выше выражении.

Даже специалист из ADAC говорит, что с 2020 года большинство немецких автомобилей выходит с заводов с гораздо худшими материалами в салонах и обшивках, без дополнительных слоев утеплителя, с худшим пластиком.

А большое количество недавних отзывов немецких марок указывает на множество ошибок на стадии проектирования, которые исправляются позже.

«Затраты на производство сократились во много раз и мы пришли к более тонким, худшим компонентам, менее способным выдерживать перегрузки. И если вы так радикально и многократно снижаете затраты на производство, в какой-то момент это аукнется вашему имиджу», — заключает один из собеседников.