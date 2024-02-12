Пленного россиянина спросили, почему он приехал в Украину 1 12.02.2024, 8:33

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Ответ вас удивит.

Российский захватчик в украинском плену заявил, что пошел воевать против Украины, потому что ему негде жить.

Видео разговора с раненым оккупантом обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. Россиянина спросили, приехал ли он воевать против Украины добровольцем - он ответил, что пришел на службу по контракту. На вопрос, какая у него была мотивация, мужчина сказал: «Мне просто жить негде было».

«Вот какая «мотивация» россиян идти воевать в Украину и убивать людей. 718 дней российские военные безжалостно и цинично уничтожают украинский народ, Забирая жизни детей, женщин и мужчин. Должны сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали русские солдаты. Зло должно быть наказано!» - добавил Лубинец.