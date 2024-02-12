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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

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  • 12.02.2024, 20:02
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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

В Беларуси призыв на срочную военную службу проводится два раза в год.

Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ № 48 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает его пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в феврале–мае 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве — граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

Напомним, в Беларуси призыв на срочную военную службу проводится два раза в год — весной и осенью.

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