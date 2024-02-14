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У Лукашенко — шизофрения?

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  • 14.02.2024, 12:09
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У Лукашенко — шизофрения?

Пять заявлений диктатора, ставящих под сомнение его психическое здоровье.

Во вторник 13 февраля на встрече с ректорами вузов Александр Лукашенко, отличающийся противоречивыми указаниями, переплюнул сам себя. Но в условиях диктатуры вызвать санитаров было некому.

UDF перечисляет шизофренические утверждения диктатора с прошедшего совещания.

«Мы сохранили качество классического образования»

В самом начале встречи Александр Лукашенко отметил:

«Самое важное – мы сохранили преемственность и качество классического образования». Но затем из его уст последовали совершенно противоположные утверждения.

«У меня есть данные: чуть ли не половина студентов сегодня недовольны качеством образования», – сообщил, в частности, Лукашенко, потребовав повысить качество образования.

«Как вы за них (студентов) боретесь?»

Лукашенко обозначил на совещании важную проблему: стремление выпускников получить высшее образование за границей.

«Это будущая элита государства. Нашего государства. Как вы за них боретесь?... И почему БГУ, БНТУ, медицинские университеты или БГУИР не являются для наших вундеркиндов приоритетом для поступления», – поинтересовался политик.

Может хотя бы потому, что согласно требованиям самого Лукашенко в Беларуси даже для платников введут обязательное распределение? А для врачей после обучения в ординатуре срок отработки уже вырос с двух до пяти лет?

«Мы позволяем себе разбрасываться высококвалифицированными специалистами»

Заговорив о преподавателях в вузах Лукашенко начал с утверждения того, что якобы «научные школы, интеллектуальный потенциал сегодня бережем как зеницу ока».

Потом он зашел с другой стороны:

«А мы при этом еще и позволяем себе разбрасываться высококвалифицированными специалистами. Не думайте – обращаюсь к руководителям вузов – что на ваш век хватит преподавателей».

Закончил же политик совершенно противоположным призывом избавляться в вузах от недостаточно лояльных власти преподавателей.

«Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей «режима», то какие выводы я должен делать о вас? Вопрос для размышления и принятия решений», – упрекнул ректоров политик.

«Советские учебники давали четкие структурированные ответы на все вопросы»

Лукашенко рассказал на совещании, как ознакомился с учебником по философии у своего младшего сына.

«Слушайте, какой кошмар! Что они написали – это ужас! Советские учебники давали четкие структурированные ответы на все вопросы, а там такой хлам… Ни один студент это не выучит», – возмутился диктатор.

Но вскоре Лукашенко выдвинул совершенно иное требование: «Запомните, пока вы не положите мне новую методику преподавания, новые программы, новые учебники и преподавателей, желающих работать, – о зарплате забудьте разговор».

«Прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными новациями»

В какой-то момент Лукашенко выдвинул претензию к подчиненным по сфере образования:

«Прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными новациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах».

Но, как известно, именно сам Лукашенко каждые полгода пытается устроить революцию в образовании. Поэтому неудивительно, что после озвученной претензии он практически тут же поручил, чтобы к 1 сентября ректоры вузов вместе со своими коллективами приняли решения по изменению учебных программ.

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