Политолог: После смерти Навального поднимется волна 2 16.02.2024, 16:11

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Григорий Месежников

Фигура оппозиционного политика еще объединит россиян.

Сегодня стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в посeлке Харп.

Сайт Charter97.org попросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова прокомментировать смерть российского политика:

— Это политическое убийство, которое кремлевскому режиму сейчас удалось осуществить. Ведь на жизнь Навального уже покушались в 2020-ом году. Тогда его чудом спасли немецкие врачи. После этого Алексей принял смелое решение вернуться в Россию, тем самым поставив себя под угрозу.

Без всякого сомнения, Путин видел в нем личного врага и конкурента. По сути дела, Навальный был его личным заключенным. В заключении Алексей постоянно находился в очень тяжелых, нечеловеческих условиях. Подчеркну, очевидно, что это политическое убийство.

— Известно, что Алексей Навальный 27 раз был в ШИЗО. Почему путинский режим так действовал, ведь в тюрьме он не представлял какой-то опасности.

— Думаю, что Путин хотел просто физически его ликвидировать. То, что он, как вы говорите, 27 раз был в ШИЗО, — это кошмар! Навального подвергали страшным пыткам. Человека просто довели до смерти. Это что-то запредельное.

— Будут ли последствия для путинского режима?

— Начну с того, что авторитет Путина уже ниже плинтуса. У РФ и партнеров-то и не осталось. Уверен, что демократические страны, организации, занимающиеся правами человека, осудят это убийство, поднимется волна.

Что касается внутренних последствий, дело в том, что этот режим вытоптал все политическое поле. В России нет политической оппозиции в прямом смысле этого слова. И не будет, пока это режим не падет. То, что пытался делать Навальный, было попыткой в этих условиях разными ухищрениями ослабить режим.

Думаю, что сейчас ничего не изменится, но нарратив о Навальном, как о храбром, отважном и самоотверженном борце, укрепится. И когда в РФ будет какие-то движения в сторону демократизации (внутренний коллапс, имплозия правящего режима), тогда этот нарратив о Навальном может мобилизовать людей на действия в переходный период. Его усилия не были напрасны.

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