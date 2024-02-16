закрыть
16 февраля 2024, пятница, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: После смерти Навального поднимется волна

2
  • 16.02.2024, 16:11
  • 3,590
Политолог: После смерти Навального поднимется волна
Григорий Месежников

Фигура оппозиционного политика еще объединит россиян.

Сегодня стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в посeлке Харп.

Сайт Charter97.org попросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова прокомментировать смерть российского политика:

— Это политическое убийство, которое кремлевскому режиму сейчас удалось осуществить. Ведь на жизнь Навального уже покушались в 2020-ом году. Тогда его чудом спасли немецкие врачи. После этого Алексей принял смелое решение вернуться в Россию, тем самым поставив себя под угрозу.

Без всякого сомнения, Путин видел в нем личного врага и конкурента. По сути дела, Навальный был его личным заключенным. В заключении Алексей постоянно находился в очень тяжелых, нечеловеческих условиях. Подчеркну, очевидно, что это политическое убийство.

— Известно, что Алексей Навальный 27 раз был в ШИЗО. Почему путинский режим так действовал, ведь в тюрьме он не представлял какой-то опасности.

— Думаю, что Путин хотел просто физически его ликвидировать. То, что он, как вы говорите, 27 раз был в ШИЗО, — это кошмар! Навального подвергали страшным пыткам. Человека просто довели до смерти. Это что-то запредельное.

— Будут ли последствия для путинского режима?

— Начну с того, что авторитет Путина уже ниже плинтуса. У РФ и партнеров-то и не осталось. Уверен, что демократические страны, организации, занимающиеся правами человека, осудят это убийство, поднимется волна.

Что касается внутренних последствий, дело в том, что этот режим вытоптал все политическое поле. В России нет политической оппозиции в прямом смысле этого слова. И не будет, пока это режим не падет. То, что пытался делать Навальный, было попыткой в этих условиях разными ухищрениями ослабить режим.

Думаю, что сейчас ничего не изменится, но нарратив о Навальном, как о храбром, отважном и самоотверженном борце, укрепится. И когда в РФ будет какие-то движения в сторону демократизации (внутренний коллапс, имплозия правящего режима), тогда этот нарратив о Навальном может мобилизовать людей на действия в переходный период. Его усилия не были напрасны.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип