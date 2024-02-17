За сколько теперь можно снять квартиру в Минске? 17.02.2024, 22:26

Эксперт — о тенденциях на столичном рынке недвижимости.

Большинство людей хотя бы раз сталкивались в жизни с необходимостью снять жилье. Поэтому тема аренды жилья для Минска не теряет своей актуальности. Myfin.by выяснил, пользуются ли спросом «бабушатники», какие квартиры сейчас наиболее востребованы и за сколько можно снять квартиру в столице.

Востребованы ли «бабушатники»?

По словам начальника отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргариты Почицкой, в последние годы стало заметно, что рынок аренды молодеет. Это связано в первую очередь с тем, что сейчас появляется много новостроек.

«Свежесть района, квартиры – эти все факторы сегодня имеют значение для людей. И белорусы предпочитают добавить немного денег и жить в новом современном доме с нормальным ремонтом, а не в старой «убитой» квартире. Новое комфортное жилье, к слову, всегда было востребовано, но его раньше просто не было столько на рынке, как сейчас. А «бабушатники» сегодня, наоборот, простаивают. Их обладателям в связи с этим хочется посоветовать: вложите, пускай и небольшие деньги, в ремонт. Было бы неплохо застелить деревянные полы линолеумом, переклеить обои и обновить мебель – выбросить старую, которая уже непригодна для проживания», – рассказала эксперт.

«Если мы говорим про элитное жилье, то и в этом сегменте востребованы квартиры, которые соответствуют духу времени, а не те, в которых ремонт уже морально устарел», – высказала мнение эксперт.

Кто снимает жилье сегодня?

В последнее время привлекательность покупки жилья по сравнению с арендой возросла. То и дело мы слышим о новом рекордном числе квартир, проданных в Минске.

«Люди стали покупать жилье активнее. Тем не менее, людям, которые строят жилье, надо где-то жить, пока эти квартиры строятся», – заметила эксперт.

Чаще всего снимают квартиры молодые семьи, молодые люди из периферии, которые закончили университет и остались в Минске, а также молодые люди, которые съехались для совместного проживания.

Самые востребованные квартиры традиционно – однокомнатные. Двухкомнатные тоже пользуются спросом, особенной у семей, у которых есть ребенок. Трехкомнатные квартиры – это самые долгосдаваемые объекты.

Ажиотажа нет, но рынок не просел

Несмотря на то, что сегодня совершается много сделок по покупке недвижимости, сказать, что рынок аренды мертвый или он просел, нельзя, считает эксперт по недвижимости.

«Понятно, что нет такого ажиотажа, который был лет пять назад, когда на одну квартиру приходилось до пяти клиентов. Но если хороший вариант появляется, всегда есть пару человек, желающих квартиру посмотреть. При этом, конечно, очереди не стоят», – проинформировала Маргарита Почицкая.

Из опыта, сейчас самое комфортное время, чтобы снять хорошую квартиру, еще и потому, что сейчас зима, и рынок в это время года спокойный, добавила она.

Что влияет на рынок аренды?

Рынок аренды жилья всегда функционирует таким образом: периоды активности сменяются затишьем, и наоборот.

В целом на арендный рынок влияет несколько факторов, признается эксперт.

«Это сезонность, рост валюты, внешние факторы, различные политические перипетии, во время которых мы наблюдаем либо приток либо отток людей», – рассказала она.

«К примеру, в 2022 году в Беларусь массово приезжали россияне, которые снимали квартиры, и на рынке аренды тогда наблюдался всплеск. Но это быстро закончилось. Российские граждане либо вернулись в свою страну, либо поехали куда-то дальше», – добавила Маргарита Почицкая.

Цена вопроса

Что касается цен, они держатся на одном уровне уже какое-то время, отметила эксперт.

По ее словам, «однушку» в столице сейчас можно снять от $180.

«Могут сдаваться они и дешевле – за $160, но это как правило «бабушатники», в которых к тому же никто не прописан. Следовательно, коммунальные платежи в таком жилье будут выше в два раза. Поэтом, если вы видите объявление с очень дешевым вариантом, следует насторожиться: это чаще всего означает, что либо в квартире все совсем плохо, либо еще «бонусом» идет отсутствие прописанных там людей», – констатирует она.

В целом же аренда однокомнатной квартиры обойдется в $200 долларов и выше. За $250 можно снять комфортную, чистую «однушку» со всем необходимым для проживания. По словам Маргариты Почицкой, в том же «Минск-Мире» сегодня часто сдают малометражные квартиры (до 30 м), за $250 долларов и выше. Такие квартиры пользуются популярностью у людей.

«Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от $250. Но это тоже самые бюджетные варианты. Кто желает что-то получше, необходимо рассчитывать на $300-350. Еще более современные квартиры – уже выше $350», – заключила эксперт.