закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты заявили о катастрофе в Авдеевке

3
  • 19.02.2024, 8:44
  • 10,188
Российские пропагандисты заявили о катастрофе в Авдеевке

16 тысяч погибших оккупантов и 300 единиц техники.

17 февраля, Украина вывела свои войска из Авдеевки, бои за которую продолжались с прошлого октября.

В телеграм-канале российского ультра-патриота Андрея Морозова «Нам пишут из Янины», который имеет более 95 тысяч подписчиков, дается трезвая оценка одержанной победы.

По его словам, «Сырский умело вытащил из «котла» в Авдеевке, которую «брали долго и с трудом», даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там «прищемить».

В сообщении приводятся цифры потерь российской стороны: «От Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники». В то же время соперник понес безвозвратных потерь в 5-7 тысяч».

При этом, как пишет военкор, его больше всего возмущает неумелое командование, в результате которого «Питерский» 1487-й полк, состоящий в основном из мобилизованных, был «сточен» практически до нуля, до роты управления и штаба». Но военная прокуратура не хочет открывать дело по заявлению бойца, объясняя, что те, кого хотят наказать, «уже названы героями». И такая ситуация — «признак будущих новых п***в».

Также Сырский, по словам Морозова, стал в свое время «могильщиком Пригожина»

«Между Пригожиным, начинающим поздней осенью 2022-го «Бахмутскую мясорубку» в роли спасителя ВС РФ от продолжения «перегруппировок и трудных решений», начинающего штурм неокруженного укрепленного города в заявленной надежде «сковать и перемолоть силы ВСУ», и Пригожиным в июне 2023-го года рассказывающим, что «война была нужна только олигархам», обвиняющем Шойгу в геноциде русского народа и ведущим на Москву своих наемников, которым приказали разойтись до 1 июля, – как раз организованная оборона Бахмута. Организованная именно Сырским, если вы ему приписываете «поражение в Бахмуте».

Украинцы, отступая от рубежа к рубежу, спокойно использовали весь оборонительный потенциал агломерации. Их не окружили, не разгромили на уровне пленения или уничтожения хотя бы управлений бригад. У них отбили руины города, понеся при этом большие потери в опытных бойцах. При этом для того, чтобы опытным бойцам, воюющим с неукраденными у них связью и БПЛА, хватило снарядов на хоть сколько-нибудь успешное наступление, бойцы неопытные, те самые мобилизованные, всю зиму и весну бегали в «мясные штурмы» на всех направлениях кроме, пожалуй, Запорожского. Кто забыл, напомню апофеоз, пик этого идиотизма – 21 мая 2023 года 25 мобилизованных с тремя офицерами из «Шторма» 110-й бригады сдаются в плен укропам. Люди оказались просто беспомощны на поле боя против организованного противника. Просто были выгнаны на забой и сдались по причине своей полной беспомощности.

Так что если Сырский руководил обороной Бахмута, то поздравляю вас, граждане пропагандоны, главкомом ВСУ стал могильщиком Пригожина».

С Морозовым солидарен и другой военкор — Анатолий Радов (более 13 тысяч подписчиков).

«Что произошло в Авдеевке? Пишут — почему так быстро… Да то же самое, что в Лисичанске и Северодонецке — под чутким руководством Пентагона в самый последний момент выскользнули (ушли). А нас еще ждут рассказы о десятках тысяч перемолотых в Авдеевке хохлов».

С критикой сообщения о боях за Авдеевку выступил «Репортер Filatov» (свыше 139 тысяч подписчиков), который утверждает, что находится «на этом участке с лета 22-го года».

«Друзья, Авдеевская операция началась 10 октября. Военного гения мы, к сожалению, не продемонстрировали. Есть отдельные командиры (до полковника, кто умеют), а командование в целом… «толкать и толкать» — если это военный гений, то я хз. Посмеюсь, когда начнется звездный дождь на кители незаслуживших».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко