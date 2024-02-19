Российские пропагандисты заявили о катастрофе в Авдеевке 3 19.02.2024, 8:44

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16 тысяч погибших оккупантов и 300 единиц техники.

17 февраля, Украина вывела свои войска из Авдеевки, бои за которую продолжались с прошлого октября.

В телеграм-канале российского ультра-патриота Андрея Морозова «Нам пишут из Янины», который имеет более 95 тысяч подписчиков, дается трезвая оценка одержанной победы.

По его словам, «Сырский умело вытащил из «котла» в Авдеевке, которую «брали долго и с трудом», даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там «прищемить».

В сообщении приводятся цифры потерь российской стороны: «От Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники». В то же время соперник понес безвозвратных потерь в 5-7 тысяч».

При этом, как пишет военкор, его больше всего возмущает неумелое командование, в результате которого «Питерский» 1487-й полк, состоящий в основном из мобилизованных, был «сточен» практически до нуля, до роты управления и штаба». Но военная прокуратура не хочет открывать дело по заявлению бойца, объясняя, что те, кого хотят наказать, «уже названы героями». И такая ситуация — «признак будущих новых п***в».

Также Сырский, по словам Морозова, стал в свое время «могильщиком Пригожина»

«Между Пригожиным, начинающим поздней осенью 2022-го «Бахмутскую мясорубку» в роли спасителя ВС РФ от продолжения «перегруппировок и трудных решений», начинающего штурм неокруженного укрепленного города в заявленной надежде «сковать и перемолоть силы ВСУ», и Пригожиным в июне 2023-го года рассказывающим, что «война была нужна только олигархам», обвиняющем Шойгу в геноциде русского народа и ведущим на Москву своих наемников, которым приказали разойтись до 1 июля, – как раз организованная оборона Бахмута. Организованная именно Сырским, если вы ему приписываете «поражение в Бахмуте».

Украинцы, отступая от рубежа к рубежу, спокойно использовали весь оборонительный потенциал агломерации. Их не окружили, не разгромили на уровне пленения или уничтожения хотя бы управлений бригад. У них отбили руины города, понеся при этом большие потери в опытных бойцах. При этом для того, чтобы опытным бойцам, воюющим с неукраденными у них связью и БПЛА, хватило снарядов на хоть сколько-нибудь успешное наступление, бойцы неопытные, те самые мобилизованные, всю зиму и весну бегали в «мясные штурмы» на всех направлениях кроме, пожалуй, Запорожского. Кто забыл, напомню апофеоз, пик этого идиотизма – 21 мая 2023 года 25 мобилизованных с тремя офицерами из «Шторма» 110-й бригады сдаются в плен укропам. Люди оказались просто беспомощны на поле боя против организованного противника. Просто были выгнаны на забой и сдались по причине своей полной беспомощности.

Так что если Сырский руководил обороной Бахмута, то поздравляю вас, граждане пропагандоны, главкомом ВСУ стал могильщиком Пригожина».

С Морозовым солидарен и другой военкор — Анатолий Радов (более 13 тысяч подписчиков).

«Что произошло в Авдеевке? Пишут — почему так быстро… Да то же самое, что в Лисичанске и Северодонецке — под чутким руководством Пентагона в самый последний момент выскользнули (ушли). А нас еще ждут рассказы о десятках тысяч перемолотых в Авдеевке хохлов».

С критикой сообщения о боях за Авдеевку выступил «Репортер Filatov» (свыше 139 тысяч подписчиков), который утверждает, что находится «на этом участке с лета 22-го года».

«Друзья, Авдеевская операция началась 10 октября. Военного гения мы, к сожалению, не продемонстрировали. Есть отдельные командиры (до полковника, кто умеют), а командование в целом… «толкать и толкать» — если это военный гений, то я хз. Посмеюсь, когда начнется звездный дождь на кители незаслуживших».