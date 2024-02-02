Экс-посол Армении в РФ рассказал, прилетит ли Путин после присоединения Еревана к МУС 2.02.2024, 15:50

Степан Григорян

Главу Кремля теперь могут арестовать.

Армения официально присоединилась к государствам-участникам Международного уголовного суда в Гааге, который в марте прошлого года выдал ордер на арест Путина.

Что по этому поводу говорят в Ереване? Арестуют ли главу Кремля, если он прилетит в Армению? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— Россия очень болезненно восприняла присоединение Армении к МУС и то, что наш парламент в октябре прошлого года ратифицировал Римский статут.

Россия делала все, чтобы Армения не ратифицировала статут, поэтому процесс затянулся на год. Теперь же Путин не может въехать в Армению. Понятно, что если он прилетит, то наши не решатся его арестовать, но так как юридически теперь он не имеет права въезжать в Армению, я абсолютно уверен, что он и не прилетит.

К слову, в этом году Армения председательствует в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). По традиции саммит организации проводится в стране-председателе. Формально саммит ЕврАзЭС должен был пройти в Ереване. Но уже решено, что саммит будет в мае этого года в Москве. Это доказательство того, что Путин не может и не планирует приезжать в нашу страну.

Отмечу, что все время ходят слухи, мол, Россия давит на Армению, чтобы наша страна подписала с ней двусторонний договор, чтобы можно было обойти арест Путина, если он прилетит в Ереван.

— Премьер Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении. Как теперь будет строить свою концепцию безопасности Ереван?

— Не первый раз Никол Пашинян говорит о том, что Россия не выполнила свои союзнические обязательства, когда Азербайджан атаковал Армению. Это очень важная деталь.

И Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнила свои союзнические обязательства, и Россия. Очень хорошо и правильно, что наше правительство многократно говорило об этом. Но главное, что Россия не просто не наш союзник, а я считаю даже больше — враг Армении.

Россия помогла Азербайджану провести этническую чистку армян в Нагорном Карабахе. Буквально во всех своих действия Россия идет против нас.

Власти Армении говорят следующее: «Да, Россия уже не союзник, она не выполняет свои обязательства, поэтому нужно думать, что делать дальше».

Главная наша претензия к властям следующая: после политических заявлений надо перейти к реальным действиям! Надо выйти из договора ОДКБ, поставить вопрос о выводе российской военной базы из Армении.

— Тогда с кем вы видите военно-стратегическое сотрудничество Армении в будущем?

— В данный момент есть военное сотрудничество между Армений и Францией, Арменией и Индией. Для нас очень важны союзнические отношения. С кем Армения планирует это делать? Насколько я понимаю, пока в правительстве нет решения на этот счет.

Знаете, у нас сейчас очень хорошая ситуация относительно союзов — нет альтернатив. Это очень часто бывает полезно.

Считаю, что у нас союз должен быть с ЕС и НАТО. Мы должны идти в этом направлении. Да, мы можем работать и с другими странами, нашими соседями, но место Армении — в интеграции с ЕС. В военной области — сотрудничество с НАТО.

Очень важная компонента нашей безопасности должна строиться на двустороннем союзничестве с США, Канадой, Германией и Францией. То есть мы должны строить нашу безопасность совместно с демократическим миром. Других альтернатив я сегодня не вижу.

Главное, что мы сейчас говорим правительству, — быстрее определяйтесь! Время сейчас играет важную роль.

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