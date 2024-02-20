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Для Николая Статкевича не приняли передачу и лекарства

  • 20.02.2024, 11:41
Для Николая Статкевича не приняли передачу и лекарства

О лидере белорусской оппозиции ничего неизвестно больше года.

Для политзаключенного, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича не приняли вещи и медицинскую посылку. Передачу вернули. Об этом написала в соцсетях супруга политика Марина Адамович

Напомним, информации о Статкевиче нет уже более года. От него не приходят письма, к нему не пускают адвоката.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина запустила акцию «Покажите людям Статкевича!». Она призвала белорусские власти допустить к политзаключенному его жену.

Акцию поддержал целый ряд европейских политиков.

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