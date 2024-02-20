«Режиму Лукашенко нужно сломать хребет» 1 20.02.2024, 16:52

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Андрей Шарендо

Муж политзаключенной призывает мировое сообщество к решительным действиям.

Сегодня стало известно, что в бобруйской колонии №2 умер политический заключенный, бывший член партии «Грамада» Игорь Ледник. Ему было 64 года.

Это уже седьмая известная смерть политзаключенного в белорусской тюрьме. Сайт Charter97.org обратился за комментарием к активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь», мужу политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрею Шарендо:

— Случившееся с Игорем Ледником — политическое заказное убийство. Нужно называть вещи своими именами. Когда человека с инвалидностью по надуманной статье приговаривают к трем годам колонии, то и судья, и прокурор, и другие знают, что отправляют его на верную смерть. Вина полностью лежит на режиме Лукашенко.

Подчеркну, что смерти политзаключенных участились. Только за последние полгода это уже четвертая смерть. Лукашенко — настоящий маньяк. Он видит, что его преступления остаются безнаказанными. Если в ближайшее время он не получит должный ответ, то, к сожалению, это продолжится.

Я настоятельно призываю международное сообщество не отмахиваться разговорами о «чрезмерной озабоченности», а решительно действовать, чтобы спасти жизни людей.

Уже больше года нет информации о политзаключенном, лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче.

Ему присудили 13 лет, но свой срок он отбывает в особом режиме. Я разговаривал со многими бывшими заключенными, они говорят, что больше пяти лет особого режима крайне сложно вынести. Когда же этот особый режим чередуется с постоянными помещениями в ШИЗО и ПКТ — это просто пытка.

Не стоит забывать, что Николаю Статкевичу уже 67 лет. За свою жизнь он прошел много испытаний. В связи с тем, что от него уже более года не приходят письма, к нему не пускают адвоката, то есть большой вопрос: а жив ли Николай Статкевич? Главный редактор сайта Charter97.org Нaталья Радина несколько месяцев назад уже поднимала этот вопрос, и я к нему присоединяюсь. Покажите Николая Статкевича!

Мы ждем от международного сообщества резкие шаги, чтобы сломать хребет режиму Лукашенко. В ситуации со Статкевичем срок идет буквально на дни, его нужно спасать.

— Есть ли какие-то вести из колонии о вашей жене Полине?

— Начну с того, что убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального помещали в ШИЗО 27 раз.

У Полины же по состоянию на осень прошлого года было как минимум 32 помещения в ШИЗО, еще практически полгода она провела в ПКТ. Причем условия в белорусских тюрьмах намного хуже, чем в российских.

Условия в белорусских штрафных изоляторах или карцерах больше напоминают условия ГУЛАГов или концлагерей. У Полина явно есть большие проблемы со здоровьем. Все наши требования к колонии провести медицинское обследование были проигнорированы. К сожалению, от Полины уже два месяца нет вестей.

Можно сказать, что Полина повторяет судьбу Алексея Навального. Подчеркну, что до окончания очередного срока Полины остается 100 дней. Нам всем нужно добиваться того, чтобы она вышла на свободу. Для этого давление международного сообщество должно быть не на словах, а на деле.

Залог благополучия Европы — в свободой Беларуси. Когда же в нескольких десятках километров от Вильнюса убивают политзаключенных, то о какой безопасности можно говорить?

Что касается убийства Алексея Навального, то мы видим, что диктаторы учатся друг у друга. Смерть Навального — это практически повторение убийства белорусов Витольда Ашурка, Алеся Пушкина. Сначала человека измучивают бесконечными этапами, посадками в ШИЗО и ПКТ, а потом либо просто не оказывают помощь, либо помогают уйти из жизни отравлением. В таком состоянии организму много не нужно, достаточно небольшого воздействия.

Cобытия с Алексеем и происходящее в белорусских тюрьмах — звенья одной цепи. Санкции, которые сейчас вводятся против режима Путина, симметрично должны вводиться и в отношении Лукашенко. Иначе смысла в них не будет.

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