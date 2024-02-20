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Financial Times: Байден собрал рекордную сумму для своей предвыборной кампании

  • 20.02.2024, 18:46
Financial Times: Байден собрал рекордную сумму для своей предвыборной кампании
ФОТА: ПРЭЗІДЭНТ ЗША ДЖО БАЙДЭН

Только в январе было собрано более $42 миллионов.

Действующий президент США Джо Байден собрал более $42 млн в январе, что дало ему рекордную сумму в $130 млн на предвыборную кампанию на нынешнем этапе гонки, несмотря на рост беспокойства по поводу его возраста, пишет FT (перевод — zn.ua).

Представители кампании Байдена заявили, что собранная президентом сумма сейчас больше, чем у любого претендента от Демократической партии к этому моменту избирательного цикла, противопоставив эту цифру усилиям по сбору средств соперника-республиканца Дональда Трампа, копилка кампании которого истощается из-за юридических расходов.

Трамп не обнародовал данные о сборе средств за январь, но группы, поддерживающие его кампанию, сообщили, что к концу 2023 года сумма составляла 66 миллионов долларов по сравнению со 118 миллионами долларов на то же время у Байдена. Разница - $52 млн, была равной судебным расходам Трампа.

Демонстрация мастерства Байдена в сборе средств проходит на фоне дискуссий о его возрасте и готовности к изнурительной кампании по переизбранию.

Тревога в отношении возраста Байдена, которому 81 год, дошла до некоторых его доноров и либеральных поклонников в СМИ. Известный обозреватель New York Times Эзра Кляйн недавно опубликовал статью, в которой похвалил Байдена за его законодательную деятельность, но призвал президента отказаться от попыток переизбрания.

Трамп, который всего на четыре года младше Байдена, столкнулся с рядом гражданских и уголовных дел. На прошлой неделе нью-йоркский суд обязал бывшего президента США выплатить $355 млн штрафа за мошенничество и запретил ему заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности в штате. Специальный советник Министерства юстиции Джек Смит также обвинил Трампа в ненадлежащем обращении с секретными документами и в сговоре с целью подрыва выборов 2020 года.

Впрочем, несмотря на все обвинения, Трамп остается безоговорочным лидером в борьбе за номинацию на роль кандидата от республиканцев, выиграв первоначальные выборы в нескольких штатах. Также, согласно опросам, бывший президент с небольшим отрывом опережает Байдена в таких важных колеблющихся штатах, как Висконсин.

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