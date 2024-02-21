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Белоруска рассказала, как отказалась финансировать Красный Крест

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  • 21.02.2024, 14:31
  • 6,630
Белоруска рассказала, как отказалась финансировать Красный Крест

И задала начальству неудобные вопросы.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как отказалась выплачивать со своей зарплаты отчисления на Красный Крест.

Напомним, финансирование организации теперь повесили на бюджетников:

— Новая неделя началась с новых поборов. Я никогда не любила понедельники, такое ощущение, что после двух дней пьянки у моего начальства по понедельникам появляются «гениальные идеи», пишет читательница сайта.

Сегодня на работе в больнице нам принесли бумагу для подписи о том, что мы, медицинские работники, хотим вступить в организацию «Красный Крест», добровольно соглашаемся отчислять 1 процент нашей зарплаты на содержание этой организации.

К сожалению, большинство людей подписали этот документ молча, боясь попасть в немилость. А я уже на пенсии, так что могу позволить себе хоть немного сопротивления. Отказалась. Не просто отказалась, а спросила во время встречи, что люди знают об этой организации, чем она занимается, почему мы должны ее финансировать. В ответ повисло неловкое молчание, потому что это словосочетание, конечно, все слышали, но никто не может сказать, что делают эти тунеядцы.

Честно говоря, я и сама не знаю, что они делают. Вот так, не заглядывая в интернет, я отчетливо помню, что они активно участвовали в шоу разных лет под названием «выборы». Заседали в комиссиях, присылали своих псевдонаблюдателей.

Но когда загуглила, прочитала, что помощники режима Лукашенко финансировались Европой, но недавно европейцы отказались помогать, поскольку Красный Крест был причастен к похищению украинских детей. Поэтому сегодня они решили финансировать свою преступную деятельность из карманов врачей.

Не каждый сегодня осмелится отказаться из-за страха быть уволенным, но я в таком возрасте, что могу позволить себе эту роскошь. И это придает мне силы. Лукашистам не дам ни копейки.

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