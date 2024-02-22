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Исчез первый заместитель председателя Брестского облисполкома

  • 22.02.2024, 4:02
Исчез первый заместитель председателя Брестского облисполкома

Возможно, его задержали.

С сайта Брестского облисполкома пропала фамилия первого заместителя председателя Валентина Зайчука.

Действительно, в русскоязычной версии сайта в разделе «Руководство» Зайчук больше не значится. Хотя его все еще можно найти в белорусскоязычной версии, передает «Зеркало».

Нет Зайчука и в графике прямых телефонных линий, который проводит руководство областной вертикали. В списке личного приема граждан и представителей юридических лиц на первое полугодие 2024 года вместо фамилии первого зампредседателя — пустое место.

В телеграм-канале областной вертикали последнее упоминание Зайчука датируется 10 января. В тот день он проводил личный прием граждан.

Валентин Зайчук занял кресло первого заместителя председателя Брестского облисполкома 18 июня 2021 года. Его назначение согласовал Александр Лукашенко.

Зайчук курировал вопросы агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции. До назначения на высокую должность в облисполком был главой Каменецкого района. Туда чиновник пересел с кресла первого заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Ранее Зайчук работал в Малоритском райисполкоме.

Напомним, в ноябре прошлого года КГБ задержал по делу о коррупции теперь уже бывшего гендиректора Березовского мясоконсервного комбината Владимира Жуковича и учредителя ООО «Научно-производственная компания «Миттрэйд-инвест» Сергея Орликова. Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич тогда пообещал «дойти до каждого», чтобы пресечь преступные схемы в сфере переработки мяса и молока, и анонсировал новые задержания и уголовные дела.

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