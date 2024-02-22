Медведев поистаскался
- Александр Невзоров
- 22.02.2024, 14:39
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Даже самая забористая ахинея требует обновления.
Очередное расширенное интервью дал Димон. Наконец, досыта напившись крови Навального, он был игрив и выглядел посвежее обычного.
Медведев, как всегда, собой доволен. Его экстаз бесконечен, потоки бреда неиссякаемы.
Но пресса, обреченная слушать программные речи Димона, спала и ворчала.
Ничего удивительного.
Лай «большого мопса» русской политики стал смертельно скучен.
У Медведева возникла проблемка репертуарного характера.
Дело в том, что даже самая забористая ахинея требует обновления.
А Димон бесконечно долбит про «снова Киев за три дня», «возьмем Одессу», «всех убьем, всех ограбим, а будут нам мешать - сгорят в ядерном пламени», и т.д. и т.п.
Не слишком оживило интервью даже откровенное съезжание в лексику 37-го года. Это было ожидаемо и неизбежно.
Пересказывать скучно, цитировать уже неприлично.
Медведев поистаскался, даже, как нагнетатель жути.
Несмотря на все его усилия, нагнетается не жуть, а тоска.
Путин всегда держал Димона при себе, в роли той самой «страшненькой подружки».
И это правильно.
Димон - дурак сказочный, уникальный.
Рядом с ним любой будет казаться умником и адекватом. Долгое время Путин очень успешно играл на этом контрасте. Но сейчас подружки уже сравнялись в «умственной красоте».
Александр Невзоров, «Телеграм»