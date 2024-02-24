«Забудь, не ищи меня, я тебе никто» 24.02.2024, 9:48

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Шокирующая история матери из-под Могилева, которая дважды отреклась от сына.

Могилевчанин Виктор Мохнев искал свою маму 21 год, хотя все это время жил неподалеку от нее. Мать и сын впервые увиделись на телешоу. Казалось бы, история со счастливым концом, если не знать ее начала: женщина родила ребенка в деревенском туалете и собиралась бросить в выгребную яму. А встретившись с уже повзрослевшим сыном, просила ее забыть и не искать. Шокирующую историю рассказали на YouTube-канале «Тревожная кнопка».

Первая за 21 год встреча Виктора Мохнева и его матери Елены на ток-шоу.

Виктор родился в деревне Бабирово Могилевской области, но не в больничных и даже в домашних стенах, а в уличном туалете. Своего биологического отца он даже не знает, а от участи быть утопленным в выгребной яме сразу после рождения мальчика спасла тетя Наталья Мохнева. Женщина потом признавалась, что даже не знала о беременности своей сестры Елены.

— Она [Елена] пришла к ней [Наталье] домой попросить муки. [Наталья] смотрит — долго нет ее, пошла в туалет, открывает, а там… — рассказал Виктор.

Елена сразу отказалась от ребенка, а врачи поставили Виктору диагноз ДЦП. Его определили в специализированный детский дом в Бобруйске, где он и воспитывался некоторое время.

При похожих обстоятельствах появился на свет и младший брат Виктора — Валера: Елена родила ребенка на ферме и оставила в куче навоза, где его случайно нашла доярка. Малыша отправили выхаживать в больницу, и благодаря этому у братьев появились приемные родители — Тамара и Альфред Савиных из деревни Заелица в Глусском районе Могилевской области.

Тамара тогда лежала в той же больнице, услышала плач ребенка и узнала его историю. Они с мужем приняли к себе в семью и Валеру, и его старшего брата. Потом Савиных взяли еще одну брошенную девочку, после этого им предложили открыть детский дом семейного типа — за 15 лет пара воспитала 23 ребенка.

Виктор Мохнев на могиле приемной матери

С биологической матерью Виктора и Валеры супруги также общались — приглашали ее навестить сыновей, но она так и не приехала.

Виктор признавался, что всегда хотел увидеть родную мать — это получилось сделать в конце января в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

— Было тяжело, и сейчас тяжело, потому что человек, которого не было 20 лет в моей жизни… Ну, я не знаю, как к ней относиться, потому что у меня другие родители, другая семья, — рассказал юноша.

Появившись перед камерой, Елена попросила прощения у сына и обняла его. Потом им предоставили гримерную, чтобы пообщаться наедине.

— Она отвечала, что не виновата, что бросила нас, оправдывалась и говорила: «Если ты не захочешь со мной общаться, я в принципе не обижусь». Мне было все понятно после таких слов, — вспоминает Виктор.

Он рассказал, что на обратном пути в Могилев и вовсе услышал от матери: «Забудь, не ищи меня, я тебе никто».

К слову, отказалась Елена не только от Виктора с Валерой, но и от троих их старших братьев — их взяла под опеку сестра Наталья. Все это время она работала дояркой на ферме в 20 километрах от той деревни, где воспитывались в приемной семье младшие Мохневы. В хозяйстве рассказали, что трудится женщина урывками — периодически срывается в запой.

Виктор Мохнев на концерте.

21-летний Виктор окончил Могилевский колледж искусств, а сейчас учится в Могилевском госуниверситете по специальности «Музыкальное искусство, ритмика и хореография». Молодому человеку сняли инвалидность, он планирует открыть свою вокальную студию и мечтает заниматься благотворительностью.

В 2020 году приемная мать Виктора Тамара умерла от коронавируса. Юноша признался, что всегда был очень близок с ней, а песни начал писать уже после ее смерти.