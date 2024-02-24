В России показали обломки сбитого А-50 4 24.02.2024, 11:02

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На фрагментах самолета обнаружены интересные детали.

На месте падения российского самолета в Краснодарском крае пылает пожар и, как уверяют свидетели, взрывается боекомплект. В полях между хуторами отыскали крупные обломки воздушного судна. Также есть информация о погибших пилотах ВС РФ.

О последствиях удара Сил обороны Украины рассказали в Telegram-канале Astra.

В сети опубликовали ряд видео, снятых жителями двух российских хуторов — Борец Труда и Трудовая Армения. Отметим, населенные пункты размещены в 67 км от побережья Азовского моря и города Ейск.

Автор одной из записей показывает пожар, который пылает где-то среди поля. Также утверждает, что видит как тела членов экипажа. По его мнению, пожар — следствие взрыва боекомплекта российского самолета. Россиянин находится в пяти метрах от места падения и не может добраться дальше: его не пропускают неизвестные лица, хотя он уверяет, что «репортер».

«Боекомплект горит. Трупы плавают», — слышно на видео.

Вторая запись сделана возле хутора Борец Труда — так заявляет голос оператора. Мужчина показывает фрагмент крыла самолета и устройство с надписью «344-А. Навески Р.В.». На кусках, которые лежат на некотором расстоянии, он заметил «следы выстрелов».

Напомним, 23 февраля над Краснодарским краем РФ был сбит самолет дальней радиолокационной разведки (ДРЛВ) А-50У.