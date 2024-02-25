«Больница там была на каком-то нереальном уровне» 25.02.2024, 15:54

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Белоруска рассказала, как стала матерью в Южной Корее

Белоруска Яна когда-то улетела учиться в Южную Корею и забеременела. Возлюбленный сказал, что не готов строить семью, поэтому студентка вернулась в Беларусь. А теперь честно рассказывает в тиктоке о том, как растит дочь с корейской внешностью в Минске. На ее блог подписано 20 тысяч человек, пишет nashaniva.com.

Яне было 20 лет, когда она по программе обмена училась в университете в Южной Корее. Когда блогерша узнала о беременности, то была в шоке, но решила рожать. Первый триместр беременности девушка провела за границей, поэтому может сравнить медицинскую систему там и на родине.

— Папа дочери записал меня в специальную больницу, где разговаривают на английском языке — туда ходят иностранцы, — делится она в тиктоке. — В зависимости от района, где вы живете, правительство дает определенную сумму на ведение беременности там. Где больше детей, например, в Сеуле, это примерно 750 долларов. В тех районах, где очень мало детей, могут давать в два раза больше. И если это второй или третий ребенок, то сумма тоже увеличивается. У меня страховка покрывала почти все расходы. Но был нюанс. Ты приходишь к доктору раз в неделю, раз в две недели, и почти каждый раз назначают УЗИ. Для сравнения: в Беларуси это делают всего три раза за всю беременность.

Она сомневается, что в таком частом проведении УЗИ был смысл. И думает, что вопрос в том, что страховка покрывает только одно УЗИ в триместр, а за остальные ты должна платить сама.

— Больница там была на каком-то нереальном уровне. Это нельзя сравнить даже с частными медицинскими центрами у нас в Беларуси. Там было настолько комфортно… Вы можете себе представить, что прием у гинеколога реально комфортный, без стресса? Тебя накрывают пледиком, 100 раз спрашивают, все ли хорошо.

Но даже и в суперсовременной Корее не обошлось без неприятных случаев. Она рассказывает подписчикам, что сразу начала активно набирать вес из-за особенностей организма, хотя обычно в первый триместр плод маленький и особой прибавки веса у мамы нет. Блогерша услышала от врача: «Извините, а вы не могли бы меньше есть?»

Кстати, с рационом в Корее у Яны были проблемы и до беременности. Большинство блюд местной кухни казались ей слишком острыми. Девушка почти ничего не могла есть, кроме барбекю. Поэтому она вместе с другими студентами любила ходить в ресторан, где есть фиксированная плата, но ты можешь брать мясо, сколько хочешь.

— Еще я ела много раменов и кимпабов, потому что в общежитии нет кухни — есть только микроволновка и ты не можешь что-то приготовить. Поэтому до беременности мой рацион выглядел примерно так. Утром я шла в одно и то же место и покупала там кофе и маффин. Обедать шла в «Макдональдс» и покупала себе чизбургеры — это было самое родное, что можно было найти.

Во время беременности она начала покупать фрукты и овощи, а еще нашла итальянский ресторан и ходила только туда, так как больше нигде не могла отыскать привычной еды.

Родила дочь блогерша уже в Беларуси. Девочка получила красивое и необычное имя — Лия. Она сразу понимала: для девочки, которая будет наполовину кореянкой, обычное имя — например, Маша — не подойдет.

— В детстве я очень любила читать книжки и писать рассказы. И однажды мне нужно было придумать имя для моей главной героини. Я открыла сборник с именами и стала искать. Мне ничего не нравилось. И вдруг я увидела имя Лия. Я была впечатлена. Думала: «Боже, это так красиво, я никогда такого не видела». Когда узнала, что беременна, то очень хотела девочку. И сразу же стала выбирать имя для дочери. У меня были следующие варианты: Мия, Лана (потому, что мне нравится Лана Дель Рей), Лия и Матильда (я тогда пересмотрела фильм про любовницу Николая II). Остановилась на Лии, как на самом нежном и красивом для меня имени, — рассказывала девушка в тиктоке.

Блогерша была уверена, что если папа-иностранец, то можно будет зарегистрировать ребенка без отчества. Но в ЗАГСе неожиданно выяснилось, что это невозможно. Поэтому пришлось быстренько придумывать, как сделать из корейского имени, которое для белорусов звучит странно, отчество. В итоге получилась Лия Гюновна.

— Ирония в том, что я в тот момент плохо знала корейский язык — поэтому получилось что-то очень далекое от реальности.

С самого рождения она разговаривает с дочерью исключительно на английском языке. Причина была одна: чтобы Лия смогла разговаривать со своим папой-корейцем, если бы тот захотел с ней познакомиться. Родные и друзья Яны разговаривают с Лией на русском, поэтому девочка понимает оба языка.

К сожалению, отец Лии не принимает участия в жизни дочери. Его родители также не пытались связаться с матерью своей внучки, делится она в тиктоке.

— Возможно, они даже не знают о ее существовании. А даже если знают, то не проявляют никакого интереса. В корейском обществе очень следят за своей честью, очень боятся осуждения со стороны общества. Поэтому что корейская бабушка и дедушка думают на этот счет, мы скорее всего никогда даже не узнаем.

Блогерша пытается знакомить дочь с корейской культурой (насколько это возможно в Минске). Например, водит в корейский ресторан, чтобы та попробовала национальные блюда своей второй родины. Она с сожалением отмечает, что в Беларуси корейская кухни очень далека от аутентичной. Дома блогерша тоже пытается готовить что-то корейское. Девушка смотрит вместе с Лией дорамы и k-pop клипы. А также отмечает, что много работает, чтобы свозить дочь в Корею.

Комментаторы довольно часто спрашивают, почему она не осталась в Корее. Причины у этого прозаические: заканчивалась учебная виза (а папа ребенка ничего не делал, чтобы как-то решить вопрос), нужно было возвращаться на занятия в белорусский вуз… Плюс к тому в Беларуси у родителей Яны довольно большой дом. Растить ребенка намного легче, когда имеешь помощь, а голова не болит о том, как оплатить арендную квартиру.

Кроме этого блогерша утверждает, что в любом случае не хотела бы, чтобы Лия росла в Корее.

— Первая причина — это система образования. В Корее очень высокая конкуренция, детей постоянно сравнивают, в школах жесткая система рейтингов. Вторая — там она всегда будет чужой. Хотя она наполовину кореянка, ее бы везде воспринимали как иностранку. А в школе могли бы дразнить и смеяться, — делится блогерша в тиктоке.

Еще Яне не нравится то, что в Корее нереалистичные стандарты красоты. С юного возраста корейцы пытаются сделать кожу более белой, постоянно худеют, делают различные пластические операции, что негативно влияет на психику подростков.