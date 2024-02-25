Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне 25.02.2024, 19:04

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Потери ВСУ гораздо меньше потерь РФ.

На войне Украины против России погибли 31 тысяч украинских военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на его пресс-конференции.

«Я не знаю, имею ли право об этом говорить. Это очень серьезный момент», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о численности потерь украинской армии за время полномасштабной войны с Россией на пресс-конференции 25 февраля.

Он напомнил, что пророссийские силы говорили о гибели 300 тысяч украинских военных, в России заявляли о 100 тысячах, но «все это ложь, все неправда».

«31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150, но, тем не менее, каждая потеря для нас тяжела», - сказал Зеленский.

Он добавил, что потери армии РФ убитыми составляют 180 тысяч человек, а также до 450 тысяч ранеными.

«Конечно у нас есть раненые. Есть без вести пропавшие, но сколько не буду говорить, потому что есть неточности. И десятки тысяч погибших гражданских на оккупированных территориях», - отметил президент Украины.

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 400 тысяч оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональную армию.