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Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне

  • 25.02.2024, 19:04
  • 5,804
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне

Потери ВСУ гораздо меньше потерь РФ.

На войне Украины против России погибли 31 тысяч украинских военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на его пресс-конференции.

«Я не знаю, имею ли право об этом говорить. Это очень серьезный момент», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о численности потерь украинской армии за время полномасштабной войны с Россией на пресс-конференции 25 февраля.

Он напомнил, что пророссийские силы говорили о гибели 300 тысяч украинских военных, в России заявляли о 100 тысячах, но «все это ложь, все неправда».

«31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150, но, тем не менее, каждая потеря для нас тяжела», - сказал Зеленский.

Он добавил, что потери армии РФ убитыми составляют 180 тысяч человек, а также до 450 тысяч ранеными.

«Конечно у нас есть раненые. Есть без вести пропавшие, но сколько не буду говорить, потому что есть неточности. И десятки тысяч погибших гражданских на оккупированных территориях», - отметил президент Украины.

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 400 тысяч оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональную армию.

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