Экс-посол в РФ: Вслед за Арменией из ОДКБ может выйти Казахстан 1 26.02.2024, 12:54

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Кремль оказался в серьезной ситуации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «членство Армении в ОДКБ заморожено». Что по факту означают эти слова? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— В первую очередь стоит обратить внимание, что впервые Никол Пашинян сказал, что наше участие в работе ОДКБ заморожено. До этого он жаловался, говорил, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполняет своих обязательств, она не помогла нам, когда Азербайджан нападал на Армению.

Все это Пашинян говорил, но сейчас произошел качественный переход. Пашинян озвучил, что Армения замораживает свое участие в работе ОДКБ. Вот этот переход очень важен: одно дело — я как эксперт говорил, что Армения заморозила свое участие, а другое — премьер-министр.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — формально такого статуса нет. Формально — ты либо член ОДКБ, либо выходишь из ОДКБ, приостанавливаешь членство. Поэтому власти сейчас тоже должны дать уточнение, что они имеют в виду под понятием «замораживание».

Под понятием «замораживание» имею в виду простую вещь — наши власти просто не будут участвовать в любых мероприятиях, которые проводит ОДКБ. Я так понимаю эту ситуацию, но многие восприняли это замораживание как выход из организации. Нет, пока это не выход из ОДКБ, но я считаю, что наши власти должны это сделать.

— Вчера заявления Пашиняна прокомментировал Лукашенко. Он заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет. В этом блоке уже готовятся к выходу Еревана из Организации?

— Да, они уже готовятся к тому, что Армения может выйти. Они, конечно, понимают всю серьезность ситуации. Но одновременно с этими словами Лукашенко сказал и другое, он порекомендовал Армении «не спешить», «не делать эмоциональных шагов». То есть ОДКБ как бы не хочет Армению потерять, одновременно не хочет выполнять свои обязательства по защите нашей страны. К тому же и угрожает нам.

В случае с Россией — они напрямую угрожают нам, что этот шаг будет иметь для Армении последствия. По моему мнению, если даже делается вид, что выход Армении — не потеря для них, это только игра. На самом деле это не так, для ОДКБ это серьезная потеря, потому что после выхода Армении Казахстан может начать процедуру выхода из организации.

— Еще одна интересная новость. Армянские СМИ пишут, что в Ереван может прилететь Владимир Зеленский. Насколько это вероятно и что будет означать такой шаг?

— Эти слухи имеют под собой основания, на официальном уровне такие планы точно были. Это важный момент, что уже были контакты по этому визиту. Пока трудно сказать, состоится он или нет, но это очень серьезный месседж Армении, связанный со сменой вектора армянской политики.

Вы сами понимаете, что визит Зеленского в Армению — это качественный переход в нашей внешней политике, потому что Зеленский олицетворяет сейчас борьбу против путинского режима.

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