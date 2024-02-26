Экс-полковник ФСБ рассказал в подробностях, как убивали Навального 1 26.02.2024, 17:26

11,352

Тромб причиной смерти быть не мог.

Бывший полковник ФСБ, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков рассказал в интервью Василию Голованову, как убивали Алексея Навального.

Российский оппозиционер уверенно заявил, что Навального точно убили: «По данным нашей разведки, это насильственное лишение жизни, что называется убийством: Навального насильно лишили жизни, и он умер не от истощения, а от осознанного действия, которое называется умышленным убийством или расправой».

После этого Геннадий Гудков предположил, как убивали Навального: «Понятно, что они его убили, сначала его специально прятали на месяц, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Навального специально там морили, чтобы организм был ослабленный и в этот раз уже не промазать с дозой яда. Это, скорее всего, именно яд был: сейчас новые виды ядов есть накапливающегося действия. Совершенно понятно, что эти все помутнения рассудка до добра их не доведут».

«Будет ли убийство Навального «черным лебедем» для Путина? Наверное, будет, только не сегодня, то есть я полагаю, что в РФ протесты неизбежны», — добавил Гудков.