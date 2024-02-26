BBC: Россияне обманом затащили граждан Индии на войну против Украины 2 26.02.2024, 18:19

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Среди завербованных уже есть погибшие.

Россияне обманули, по меньшей мере, дюжину граждан Индии, которых отправили воевать на стороне российских войск в войне против Украины. Отмечается, что один из завербованных погиб в результате ракетного удара.

Журналисты BBC выяснили, что погиб Хемаль Ашвинбхай из штата Гуджарат. 23 февраля отец Хемаля сообщил, что разговаривал с сыном три дня назад (примерно 20 февраля). По его словам, его сын находился в 20-22 км от границы Украины и звонил один раз в несколько дней.

Расстроенные семьи других граждан Индии обратились к федеральному правительству с просьбой вернуть их домой. Обманутые мужчины в возрасте от 22 до 31 года, нанятые в качестве «помощников в военном ведомстве в России», были якобы отправлены на поле боя под предлогом «обучения».

Индийские источники в России утверждают, что десятки индийцев вступили в ряды российской армии. Однако источник в российском министерстве обороны сообщил, что реальное число завербованных за последний год составляет около 100 человек.

Министерство иностранных дел Индии признало, что «некоторые индийские граждане были призваны на вспомогательные должности в российской армии».

«Каждый такой случай, доведенный до сведения индийского посольства в Москве, был решительно рассмотрен российскими властями, а те, что были доведены до сведения министерства, были рассмотрены российским посольством в Нью-Дели. В результате нескольких индийцев списали», - говорится в заявлении министерства.

Министерство также призвало «всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта».

Жертвы и их семьи утверждают, что вербовщики требовали 300 000 рупий, а это около 3 619 долларов, обещая российский паспорт после нескольких месяцев службы в армии. Сообщатся, что агенты вербуют людей из Индии, ОАЭ, Непала и Шри-Ланки, а вознаграждение достигает 1,2 миллиона рупий (примерно 11 700 долларов).

«Мой 28-летний сын работал в упаковочной компании в Дубае. Вместе с тремя друзьями он увидел видеоролик агента, предлагавшего работу в России с обещанной зарплатой от 90 000 до 100 000 рупий, по сравнению с их нынешним заработком в 35 000-40 000 рупий. Они заплатили агенту 300 000 рупий, взятых в кредит», - рассказал отец одного из завербованных.

Его история похожа на истории других людей из штатов Телангана, Гуджарат, Кашмир, Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш, которые, как утверждается, были обмануты. Только один человек успешно вернулся домой.

Житель Уттар-Прадеша, который также был завербован, рассказал, что их привезли в Москву и пообещали зарплату в 150 000 рупий в месяц.

«В Москве мы подписали контракт на русском языке и невольно стали солдатами, которых отправили воевать на войну. Нас обманули», - заявил мужчина, утверждая, что он и еще двое индийцев получили боевые ранения. «Пожалуйста, заберите нас из этого места. Иначе нас отправят на фронт. Здесь повсюду артиллерийский огонь и падают беспилотники. У нас нет опыта ведения войны. Агенты поставили нас в такое положение».

По телефону с российско-украинской границы мужчина из Кашмира сообщил, что застрял в Мариуполе вместе с индийской спутницей и девятью людьми из Непала и Кубы. По его словам, он повредил ногу во время тренировки. Мой командир постоянно повторял: «Стреляй правой рукой, стреляй левой, стреляй вверх, стреляй вниз. Я никогда не прикасался к оружию. Было очень холодно, и, держа пистолет в левой руке, я в итоге прострелил себе ногу».

Малликарджун Кхардж, лидер главной оппозиционной партии Конгресс Индии, утверждает, что за последний год около 100 индийцев были «завербованы в российскую армию в качестве помощников».

«Некоторые из них были вынуждены сражаться вместе с российскими войсками на российско-украинской границе. Некоторые из рабочих также заявили, что их паспорта и документы были изъяты, в результате чего они оказались в затруднительном положении и не смогли вернуться домой», - сказал он.