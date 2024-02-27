Словацкий политолог рассказал, почему Фицо заговорил об отправке войск НАТО в Украину 1 27.02.2024, 15:13

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Есть внутриполитическая подоплека.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса и Европейского Союза обсуждают возможность ввода своих войск на территорию Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что такие разговоры ведутся.

Действительно ли рассматривается вопрос об отправке военного контингента в Украину? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Думаю, что все на самом деле несколько по-иному. Макрон не исключил такую возможность, но никаких переговоров в формате Евросоюза и НАТО, на уровне этих организаций, не ведется, это просто исключено в настоящее время. А что касается Роберта Фицо, то его пророссийская и антиукраинская позиция известна, но она имеет серьезную внутриполитическую подоплеку. Он в последние дни наговорил разных вещей, чуть ли не бил тревогу, что кто-то Словакию вынуждает послать свои войска в Украину, что он созывает совещание словацкого Совета безопасности, на этом совещании будет принято решение ни в коем случае не посылать войска. Это все имеет чисто внутриполитическую подоплеку.

К сожалению, это подрывает авторитет Словакии. И в очередной раз показывает Роберта Фицо в неприглядном пророссийском свете.

В чем заключается внутриполитическая подоплека? У нас менее чем через месяц будут президентские выборы. Нельзя пока предсказать, что кандидат от правительственной коалиции Петер Пеллегрини эти выборы выиграет. Пока результаты трудно предугадать, поэтому Фицо хочет мобилизировать электорат одного из кандидатов, пророссийского политика Штефана Гарабина, который сейчас находится на третьем месте, а во второй тур не проходит. Гарабин утверждает, что он во втором туре не будет призывать своих избирателей голосовать за кого-то из этих двух кандидатов.

Второй кандидат с реальными шансами — это прозападный Иван Корчок. Фицо, подсчитывая проценты, обеспокоен, что Пеллегрини не удастся привлечь на свою сторону во втором туре электорат Гарабина. Это такие реакционные консервативные пророссийские антизападные избиратели. Поэтому Роберт Фицо делает эту работу за Пеллегрини, хочет представить дело так, что если президентом станет бывший министр иностранных дел, прозападный кандидат Иван Корчок, то он непременно втянет Словакию в войну против России на стороне Украины, пошлет на эту войны словацкие войска. Бред, конечно, но на менее продвинутую часть избирателей может подействовать.

Я просто не могу сейчас представить, чтобы на уровне НАТО или Евросоюза сейчас шли переговоры об отправке войск государств-членов в Украину. Это открытые организации, если там что-то такое происходило бы, мы бы уже наверняка давно об этом знали. Не исключаю, что есть какие-то соображения на уровне двусторонних отношений Украины с государствами-членами ЕС или НАТО, но это совершенно другое.

Сейчас Украина заключает договоры о стратегическом сотрудничестве в области безопасности, насколько я знаю — с Данией, Великобританией. Этот процесс может продолжаться, но никаких переговоров на уровне НАТО и Евросоюза о направлении войск в Украину не ведется, это я могу вам точно сказать.

Сейчас ведутся общие дискуссии о поддержке Украины, кое-что на встрече в Париже предложил Макрон, но опять-таки, надо учитывать, что это предложил Макрон. Он уже выдвигал довольно неплохие предложения, но некоторые из них до сих пор так и не реализовались. Например, в начале войны в Газе он приехал в Израиль и объявил, что надо создать международную коалицию против ХАМАС. Но где она?

Макрон заявил о необходимости создания коалиции по поставкам Украине дальнобойных ракет. Опять-таки, вроде бы какие-то страны (пока не назавано, какие именно ) согласились вступить в эту коалицию, но я к этому, честно говоря, пока отношусь скептически. Если бы Франция просто поставляла в достаточном количестве свои ракеты SCALP, которые у них есть, это было бы уже очень важно. Германия, насколько мы знаем, пока отказывается поставлять ракеты TAURUS.

Так что ваш вопрос я таким образом парирую: я ничего не слышал, чтобы какие-то страны посылали войска. Я не исключаю, что такая возможность возникнет, если, допустим, Россия нападет на какую-то страну НАТО, нужно будет вести действия, в том числе — и на территории Украины. Этого я не исключаю, но пока такой ситуации нет.

— Если взять эти двусторонние договора о стратегическом сотрудничестве в области безопасности Украины с той же Данией, например, как они могут выглядеть? Это только передача оружия или еще что-то?

— Дания уже передала, насколько мне известно, всю свою артиллерию, вообще абсолютно все, что у них было, Украине или находится в процессе передачи. Это будет усиленная поддержка именно поставками вооружения, тренингом, подготовкой украинских военных, в том числе, конечно, и не территории Украины. Но это будут специалисты, эксперты, какой-то технический вспомогательный персонал, но не комбатанты. Высылки войск для ведения войны договора о стратегическом сотрудничестве это не подразумевают.

Будет и обмен информацией, в том числе — и разведывательной. Понятное дело, что это будет иметь последствия и для политической поддержки Украины. Страны, которые подпишут такое соглашение, очевидно будут на всех уровнях, в международных организациях, в которых они являются членами (Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, ООН или каких-то других), однозначно поддерживать Украину. Но они уже и сейчас ее поддерживают. Становится понятно, что заключение этих соглашений — это как раз уже выход на заключительный этап укрепления сотрудничества.

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