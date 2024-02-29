«Вхождение войск НАТО в Беларусь — вопрос первостепенной важности»5
- 29.02.2024, 8:03
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Историк Юрий Фельштинский считает, что войска Альянса должны помочь освободить нашу страну.
В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».
В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.
Историк Юрий Фельштинский выразил мнение, что Беларусь — ключ к решению проблем в нашем регионе:
— Освобождение Украины, как это ни странно, должно начинаться с освобождения Беларуси. Потеря Беларуси для России будет означать, что попытка захватить Украину становится бессмысленной. Она и так, как мы видим, оказалась сложной для РФ, но если Беларусь не будет контролироваться, то война для россиян проиграна.
Историк считает, что войска НАТО должны помочь освободить Беларусь:
— Мы упустили время. Как только стало известно, что Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь, я начал писать статьи, давать интервью о том, что НАТО необходимо освобождать белорусскую территорию в превентивном порядке. Потому что наличие ядерного оружия в Беларуси создает неимоверный риск для безопасности в Восточной Европе. Я и сейчас, откровенно говоря, считаю, что вхождение войск НАТО в Беларусь — вопрос первостепенной важности. В каком-то смысле, это важнее, чем освобождение Украины.
Более того, когда планировалось контрнаступление украинской армии, я достаточно деликатно, чтобы не обижать Украину, говорил, что нужно концентрироваться не на вытеснении российских войск с оккупированных территорий, а на формировании белорусской дивизии на основе полка Калиновского и вхождении в Беларусь. Опять же, считаю, что освобождение Беларуси стратегически меняет положение на украинском фронте.
Тем более, что в отличии от России, где также нужно менять режим, но это достаточно сложно, Беларусь — это чистая диктатура. Мы это знаем по результатам выборов 2020 года, когда на глазах всего человечества Беларусь протестовала. Поэтому смена режима в Беларуси — это достаточно простая операция для НАТО.