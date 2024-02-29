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В ВСУ раскрыли, что дало возможность массово уничтожать российский самолеты

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  • 29.02.2024, 13:18
  • 2,394
В ВСУ раскрыли, что дало возможность массово уничтожать российский самолеты

Этот фактор действует уже четвертый день.

Российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день. Это, в определенной степени, облегчает удары по вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Уже нет четвертый день (А-50 в небе, - ред.). Оккупанты делают выводы, что нечего шастать по нашему Азовскому морю. Таким образом они оттеснились подальше. Понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, средствах противовоздушной обороны, которые дают излучение. Последнее враг фиксирует с помощью воздушного радара, которым является А-50», - рассказал Игнат.

Как пояснил спикер Воздушных сил, благодаря А-50 враг также может в режиме реального времени отслеживать воздушные цели на территории Украины, в том же числе и украинских пилотов, которые ежедневно наносят удары по террористам.

«Поэтому важность исчезновения А-50, даже временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это даже помогает в определенной степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами. Безусловно только позитив от уменьшения тех самолетов (А-50, - ред.)», - отметил представитель Воздушных сил.

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;

18 февраля ВСУ «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;

19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.

еще один Су-34 военные «приземлили» 21 февраля.

23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

Очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.

в том же числе сегодня, 29 февраля, как рассказал Олещук, украинские военные уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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